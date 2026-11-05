Cámara Nacional revoca cierre de causa por desvío de propofol en Hospital Italiano

El tribunal ordena reabrir la investigación por el uso de propofol en el Hospital Italiano tras considerar que faltan pruebas clave de los celulares de los imputados Boveri y Lanusse.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió devolver la causa por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano a la etapa de investigación. El fallo determinó que existen lagunas probatorias fundamentales que impiden avanzar hacia un juicio oral, dando la razón al Ministerio Público Fiscal, que había impugnado la decisión del juzgado de primera instancia de dar por cerrada la instrucción.

El detonante fatal y la identificación de sospechosos

La investigación se origina en la muerte de Alejandro Salazar, exresidente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado el 23 de febrero en su departamento junto a estupefacientes e instrumental médico. La autopsia confirmó que la causa de su fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias rastreables hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Also read El cineasta italiano Tinto Brass muere a los 93 años en Roma

Tras una auditoría interna de la institución médica, las autoridades identificaron a los imputados: Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología, y Delfina Lanusse, médica residente de tercer año. Ambos fueron procesados en abril por Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, por el delito de defraudación por administración fraudulenta, resolución confirmada por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en junio.

La hipótesis central sostiene que los profesionales sustraían ampollas para organizar fiestas privadas denominadas Propofest, donde realizaban viajes controlados. Boveri figura como autor principal de la maniobra, mientras que Lanusse fue señalada como partícipe secundaria, lo que justifica el análisis detallado de su intervención real en estos eventos.

Advertisement

El conflicto jurisdiccional sobre las pruebas digitales

El núcleo de la controversia actual radica en la disponibilidad de evidencias digitales y administrativas. El fiscal de instrucción Lucio Herrera, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, había solicitado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizar peritajes de los dispositivos electrónicos de los acusados.

Herrera también requirió incorporar registros médicos para determinar cuántas intervenciones con propofol realizaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026. El juez Sánchez Sarmiento consideró estas medidas no imprescindibles para la instrucción, proponiendo producir pruebas durante el debate oral, criterio rechazado por la fiscalía como insuficiente.

El Ministerio Público sostuvo que el análisis de los teléfonos celulares es potencialmente relevante y necesario para esclarecer los hechos, argumentando que estas pruebas no son complementarias sino esenciales para definir la base fáctica del caso antes de someter a los acusados a un juicio público.

Consecuencias jurídicas y próximos pasos procesales

La objeción de la fiscalía, liderada actualmente por María Luz Castany ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, ha sido determinante. En agosto, Castany argumentó que los resultados de los peritajes digitales podrían ampliar los hechos investigados, delimitar con precisión la responsabilidad de cada acusado y modificar el encuadre jurídico de las conductas.

Advertisement

Al resolver a favor del Ministerio Público, la Cámara Nacional de Casación reitera que la investigación no ha concluido y ordena la producción de las medidas pendientes. Este fallo asegura que la justicia no avance prematuramente, garantizando que las pruebas digitales y los registros médicos sean incorporados al expediente.

La decisión impide la elevación inmediata a juicio, manteniendo a Boveri y Lanusse en proceso hasta que se complete la investigación. Este desarrollo subraya la importancia de la evidencia digital en casos complejos de fraude sanitario y asegura que la verdad de los eventos ocurridos durante el período especificado sea dilucidada antes de cualquier fallo condenatorio.