Cámara Federal reactiva queja en causa Libra contra Javier Milei

El tribunal admitió la queja de querellantes bielorrusos en la causa Libra, pudiendo revertir el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei por la estafa del criptoactivo.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó un significativo revés judicial al presidente Javier Milei al aceptar tratar la queja interpuesta por dos querellantes en la causa Libra. Este fallo de la instancia superior podría reactivar la investigación penal, poniendo en duda la validez del sobreseimiento definitivo dictado previamente. El tribunal fijó una audiencia para continuar con el proceso, dejando pendiente la resolución definitiva sobre si los ciudadanos bielorrusos deben reincorporarse formalmente como parte acusadora en el expediente.

Admisión de la Queja y Voto de los Jueces

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Por mayoría, el tribunal hizo lugar al recurso de queja y concedió la casación contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña, la cual había rechazado la participación de los querellantes. Los jueces Slokar y Ledesma consideraron que los agravios presentados cumplían con las causales establecidas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Slokar argumentó que existían motivos suficientes para admitir el recurso, mientras que Ledesma añadió que se había alegado una cuestión federal válida para habilitar la instancia judicial.

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Disidencia de Yacobucci y el Caso Bielorruso

No obstante, el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia, pronunciándose por declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa. La controversia jurídica gira en torno a la personería y el derecho a litigar de los ciudadanos Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna. La Sala I de la Cámara Federal porteña, en convalidación de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, había inicialmente negado su ingreso como querellantes. Al admitir la queja, la Sala II de Casación invalida esa negación inicial, lo que implica que el tribunal ahora debe determinar si esos individuos mantienen su estatus procesal en la investigación.

Sobreseimiento Original de Javier y Karina Milei

Esta nueva etapa procesal cuestiona directamente el sobreseimiento que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictara semanas atrás, el cual exoneró al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 determinó que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal aplicable. Esta resolución aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y también alcanzó a otros nueve investigados, entre los que se encontraban Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis. El juez consideró que no existía base legal para mantener la investigación activa contra estas figuras públicas.

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Detalles del Lanzamiento del Criptoactivo $LIBRA

La investigación original se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y estafa vinculados al lanzamiento del activo digital $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X promocionando el proyecto y difundiendo la dirección del contrato inteligente del criptoactivo. Según la reconstrucción de los hechos en el fallo, la cotización del token experimentó una subida drástica, pasando de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5. Posteriormente, el precio se desplomó, generando un colapso en el valor de mercado para los inversores minoristas.

Impacto Financiero y Argumentos del Fiscal Taiano

Los denunciantes estiman que unas pocas billeteras electrónicas retiraron alrededor de US$100 millones, mientras que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor significativas. A pesar de estas cifras, el fiscal Eduardo Taiano pidió los sobreseimientos tras analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Uno de los principales fundamentos de su solicitud fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Con la admisión de la queja, la causa entra en una nueva fase donde la prueba de esta supuesta manipulación del mercado y la intencionalidad fraudulenta serán nuevamente examinadas por la justicia federal.