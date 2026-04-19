Cámara Federal de Casación Penal: Reducción de Integrantes y Debate en Marcha

La Cámara Federal de Casación Penal podría pasar de 13 a 9 miembros por iniciativa de sus jueces actuales, quienes argumentan eficiencia y un funcionamiento adecuado. La propuesta, discutida con el ministro de Justicia, plantea no cubrir cuatro vacantes. La iniciativa se encuentra con obstáculos como la necesidad de reformar leyes y el hecho de que ya existen candidatos preseleccionados.

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo órgano judicial del país en materia penal por debajo de la Corte Suprema, con la responsabilidad de revisar condenas de funcionarios y exfuncionarios por casos de corrupción , podría ver reducida su composición de 13 a 9 miembros. Esta propuesta surgió de los propios integrantes actuales del tribunal, quienes han manifestado su interés en no cubrir las cuatro vacantes existentes y continuar operando con los nueve jueces que actualmente la conforman. La iniciativa se presenta a pesar de que en el Consejo de la Magistratura ya se han llevado a cabo los concursos correspondientes para seleccionar a los reemplazantes y existen candidatos preseleccionados en espera de ser designados.

La posibilidad de operar con nueve integrantes fue discutida durante la última reunión entre los jueces de Casación y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, celebrada el pasado 23 de marzo. A la reunión asistieron el presidente Diego Barroetaveña, y los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. El juez Alejandro Slokar, el décimo integrante, no pudo asistir. Por parte del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el viceministro, Santiago Viola. Según fuentes judiciales y gubernamentales consultadas por LA NACION, Mahiques habría instado a los jueces a discutir la propuesta internamente y, de alcanzar un consenso, se consideraría la posibilidad de avanzar.

Una fuente de alto rango del Ministerio de Justicia confirmó la apertura del ministro a esta opción, señalando que su objetivo no es nombrar jueces de forma indiscriminada, sino optimizar el funcionamiento del sistema judicial. El Ministerio de Justicia, por su parte, argumenta que la cantidad de jueces en cada tribunal no es fija y varía según la ley específica de cada fuero y la carga de trabajo. La postura del Gobierno respecto a esta propuesta se extiende a cuestionar la premura de cubrir vacantes si un tribunal demuestra eficiencia: 'Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?'.

Durante el encuentro, los jueces de Casación expusieron al ministro que la situación actual del tribunal es comparable a la de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente cuenta con tres de sus cinco miembros. Sostuvieron que con nueve jueces, el tribunal funciona de manera adecuada y que no es imperativo cubrir las vacantes dejadas por los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa (quienes se jubilaron) y Juan Carlos Gemignani (quien renunció recientemente). Presentaron estadísticas que demuestran que la productividad de las diferentes salas del tribunal no se ha visto afectada por las vacantes, según informaron fuentes del propio tribunal. Todos estos argumentos convergieron en la idea de no cubrir las vacantes, permitiendo que el tribunal opere con una composición reducida.

Los jueces de Casación operan en salas conformadas por tres magistrados cada una, que se distribuyen las causas a revisar. En caso de vacantes en una sala, se sortea un juez de otra sala para suplir la ausencia. De este modo, todos los jueces se encuentran activamente involucrados en la resolución de diversas causas, un punto que fue detallado al ministro. Adicionalmente, se comentó en conversaciones posteriores a la reunión que, al operar de esta manera, los jueces de Casación se asemejan al funcionamiento previsto por el nuevo Código Procesal Penal acusatorio, el cual establece un 'colegio de jueces' donde cada magistrado es sorteado para intervenir en casos específicos. El rol de subrogantes que desempeñan actualmente los jueces de Casación se alinea, en la práctica, con esta modalidad.

Tras la reunión, en un comunicado oficial conjunto, el Gobierno y la Cámara de Casación manifestaron su 'voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho'. Ninguno de los magistrados se atribuye la autoría exclusiva de la idea de no cubrir las vacantes, la cual ha circulado entre los jueces y ha llegado a materializarse en forma de proyecto de ley. Se rumorea la existencia de dos borradores. La modificación de la ley orgánica de la justicia nacional y federal sería necesaria para que la Cámara Federal de Casación pase de 13 a 9 jueces.

Según fuentes judiciales, estos borradores han circulado tanto en los tribunales de Comodoro Py como en el Palacio de Justicia. Los representantes de la Cámara de Casación han negado conocer detalles específicos de estos proyectos, aunque otras fuentes afirman haber tenido acceso a ellos. La aprobación de tales reformas requeriría un acuerdo político considerable, incluyendo el apoyo de sectores aliados al Gobierno, lo cual representaría un esfuerzo significativo con un alto costo político. Otro obstáculo es que el Consejo de la Magistratura ya ha concluido el concurso para cubrir las vacantes. La candidata mejor posicionada es Gabriela López Iñiguez, jueza de un tribunal oral federal, quien obtuvo 166,75 puntos en el concurso, desglosados en 86,75 por examen de oposición y 80 por antecedentes.





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