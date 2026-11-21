La Sala I revocó sobreseimientos y procesa a Cositorto como jefe de asociación ilícita por estafas de Zoe, con perjuicios millonarios y 22 implicados investigados.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal llevó adelante un fallo determinante contra Leonardo Cositorto, confirmándolo como procesado por su presunta responsabilidad como jefe de una asociación ilícita vinculada a mil noventa y cinco casos de estafa. Esta decisión judicial se produce en medio de una compleja situación procesal que se intensifica en Buenos Aires, la jurisdicción que concentra el mayor volumen de presuntas víctimas del esquema económico cuestionado.

Confirmación del procesamiento y magnitud del fraude

El fallo de la Sala I representa un revés significativo para la defensa del estafador, quien actualmente se encuentra detenido en Corrientes para cumplir una condena de doce años por estafa. Además, Cositorto tiene una segunda condena de once años en Salta y mantiene causas abiertas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, lo que demuestra la expansión geográfica de su actividad ilegal.

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Los hechos imputados abarcan un período entre 2019 y abril de 2022, durante el cual la empresa ofrecía cursos de liderazgo con promesas de rendimientos mensuales a partir de un siete por ciento en dólares. La estructura comercial utilizaba instrumentos financieros como membresías, robots de trading, lotes vinculados al proyecto Zoe Paradise Club de Campo, productos denominados PIN Nación y PIN Multimillonario, así como activos digitales como USDT (Tether) y Zoe Cash.

La estimación de perjuicios derivados de estas prácticas es cuantiosa y abarca más de dieciséis millones de dólares, cuatro millones de pesos y seis mil quinientos euros. A esta cifra se suman bienes registrables cuyo valor económico específico no ha sido determinado en la investigación preliminar, lo que podría incrementar considerablemente el daño económico total reportado por las víctimas.

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Análisis de la defensa y rechazo de la estrategia legal

Los vocales de Casación Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi rechazaron de manera contundente los argumentos presentados por la defensa de Cositorto. El equipo letrado sostenía que la empresa desarrollaba actividades económicas reales y que el cese de pagos fue una consecuencia directa de una corrida mediática, una teoría que replica las líneas argumentales típicas del caso Madoff.

La Sala I desestimó esta postura al afirmar que, aunque se hayan pagado rendimientos durante un plazo determinado, no se encontró ninguna actividad económica substantiva que pudiera sustentar los altos rendimientos ofrecidos por Zoe. Esta conclusión jurídica invalida la idea de que se trataba de una empresa con operaciones comerciales legítimas que sufrió dificultades coyunturales de imagen.

Revocatoria de sobreseimientos y estructura del grupo

La decisión judicial revoca gran parte de las decisiones de la jueza Alejandra Alliaud, quien en septiembre del año pasado había sobreseído a varios involucrados. La Sala I consideró prematuras esas resoluciones, aplicando una figura intermedia denominada falta de mérito que mantiene a los imputados bajo investigación activa sin emitir un procesamiento formal definitivo por el momento.

Los jueces organizaron a los implicados en cuatro grupos diferenciados según su nivel de intervención. El primer núcleo incluye a quienes tuvieron un manejo funcional de fondos: Facundo Maringolo, Martín Rodríguez, Evelyn Cameille, Micaela Liporacci, Federico Aguirre, Matías Zamorano y Norman Próspero. También se solicitó determinar el origen de los fondos de Nicolás Ariel Lahargou y Marina Daniela Mantelli para justificar la adquisición de bienes.

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Un tercer grupo está compuesto por profesionales con intervenciones técnicas o funcionales, como el contador Gustavo Antonio de Jesús Saavedra, el trader Matías Notaro, la contadora Julieta Sciutti y el exjuez Héctor Luis Yrimia, quien reside en Dubái y ha manifestado nulas intenciones de regresar a la Argentina. El cuarto grupo reúne a personas con menor intensidad incriminatoria pero con labores operativas, como el cajero Adriel Calomite y Lucas Camelino, quien ya está condenado en Corrientes.

Investigación de lavado de activos y alcance internacional

La Sala I ordenó revocar los sobreseimientos por lavado de activos y exigió la reconstrucción del circuito de cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes. Este mandato busca establecer un mecanismo para recuperar activos y reparar a los damnificados, centrándose en doce implicados clave que incluyen a Maximiliano Batista, vicepresidente de Zoe, y el contador Miguel Echegaray.

Adicionalmente, la corte contradijo la decisión de la jueza Alliaud al ordenar profundizar la investigación de hechos ocurridos en el exterior. Según la imputación, la estructura de Zoe operaba con oficinas en Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala, lo que añade una capa de complejidad diplomática y judicial a la gestión de las pruebas y la extradición posible de algunos de los sospechosos.