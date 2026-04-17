Cámara del Crimen Frena Traslado de Expediente Clave contra AFA a Campana y Eleva Decisión a la Corte Suprema

La Cámara del Crimen detiene el envío de una causa contra la AFA a Campana, iniciada por Tofoni por incumplimiento de contratos y que involucra un presunto desvío de 42 millones de dólares. La disputa por la competencia judicial se eleva a la Corte Suprema.

La Cámara del Crimen ha bloqueado el traslado de uno de los expedientes que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) hacia la Justicia de Campana. Esta acción judicial se produce en el contexto de los esfuerzos de Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la AFA , y Pablo Toviggino , tesorero de la entidad, por concentrar todos los procesos judiciales en su contra en esa jurisdicción.

El expediente en cuestión se originó a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien afirma que la AFA incumplió contratos previamente establecidos. Lo que hace particularmente relevante esta causa es que es la única que contiene registros bancarios que LA NACION reveló en diciembre. Estos documentos sugieren un presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades fantasma constituidas en Miami. La hipótesis central apunta a que estos fondos, supuestamente provenientes de contratos de la Selección Argentina y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA. En cambio, se sospecha que fueron canalizados a través de Tour ProdEnter LLC, una firma estadounidense vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni. Al igual que otros expedientes relacionados con la AFA, esta causa se ha visto envuelta en una disputa de competencias entre diferentes juzgados. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien actualmente investiga la propiedad de una quinta en Pilar, solicitó que la denuncia de Tofoni, que se tramitaba originalmente en la Justicia porteña, fuera transferida a su juzgado. González Charvay argumentó, entre otros puntos, la existencia de una cuestión federal tributaria en el caso. Esta solicitud se alinea con los intereses de Tapia y Toviggino, quienes sostienen que todas las investigaciones deben ser centralizadas en Campana. Su argumento se basa en que la dirección de la AFA se encuentra en Pilar y que los presuntos delitos de desvío de fondos y lavado de dinero están intrínsecamente ligados. En consonancia con esta visión, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, la cual fue aceptada por la jueza de primera instancia Paula Petazzi. Sin embargo, Tofoni apeló esta decisión. Ahora, la Cámara del Crimen, actuando en sintonía con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, ha fallado parcialmente a favor de Tofoni. La decisión de la Cámara frena el traslado del expediente a Campana y remite el conflicto a la Corte Suprema de Justicia para que sea este organismo el que determine qué tribunal tiene la competencia para continuar con la investigación. En un fallo contundente, el juez Ignacio Rodríguez Varela, integrante de la Sala V, señaló que, si bien puede existir una conexión fáctica entre el presunto desvío de fondos y el delito de lavado, el lavado de dinero es un delito autónomo. Por lo tanto, no arrastra automáticamente a la jurisdicción federal todos los delitos previos. El juez también enfatizó que este planteamiento sobre la competencia ya había sido resuelto previamente y calificó de “llamativa” la pretensión de trasladar todas las investigaciones de la AFA al conurbano bonaerense. Señaló que, en realidad, la AFA opera principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar. Adicionalmente, la Cámara rechazó un pedido de la defensa de Tapia que buscaba declarar “desierto” el recurso de Tofoni, argumentando que había sido presentado fuera de plazo. El juez consideró que Tofoni presentó su apelación dentro de un margen “tolerable” y destacó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia a la audiencia. El magistrado escribió: “Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate”. Dado que no existe un tribunal superior común entre la Cámara y el juzgado de Campana, la decisión recae ahora en la Corte Suprema. El juez puntualizó que esta resolución no detiene la investigación. En sus palabras, se espera que, en adelante, no se repitan asuntos similares, a pesar de ser provisorios, y que se logre una estabilización perceptible y duradera de la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas presentadas en este expediente





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