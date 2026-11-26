La Cámara de Diputados inicia este jueves sesiones para aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central. El temario incluye also la regulación de pymes y convenios comerciales del Mercosur.

La Cámara de Diputados de la Nación reanunda sus actividades legislativas este jueves, fecha en la que se esperaba originalmente la sesión del miércoles que finalmente no prosperó. El inicio de los trabajos en la Cámara baja está previsto para las 12 de este jueves, momento en el que el recinto abrirá para abordar una agenda legislativa extensa y compleja.

Agenda legislativa incluye Presupuesto 2027

El tema central de esta jornada será el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa crucial para la gestión económica del país. Tras la caída de la sesión impulsada por el Gobierno del miércoles pasado por desacuerdos en la "Ley Malvinas", el oficialismo retoma el camino para buscar la aprobación de los proyectos que tiene en agenda. El temario de la sesión especial incluye, además del Presupuesto, todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada.

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Reforma del Banco Central en el centro del debate

Una de las piezas clave para la arquitectura financiera nacional es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta iniciativa, junto con las demás prioridades, busca definir el futuro operativo de la autoridad monetaria. La sesión también contemplará la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo regulado por la Ley 26.827, la cual cuenta ya con media sanción del Senado.

Transferencias judiciales y marco para pymes

La dinámica de poderes entre el gobierno nacional y las jurisdicciones locales será analizada a través de los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Estos acuerdos abordan específicamente materias delicadas como los delitos de menores y los delitos contra la integridad sexual. Asimismo, el recinto discutirá el marco regulatorio para las pymes, una medida destinada a estructurar mejor el soporte legal para las pequeñas y medianas empresas.

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Integración comercial y memoria histórica

En el ámbito internacional, se examinarán el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Free Comercio (AELC) y el Mercosur, así como la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur. Paralelamente, la Cámara abordará la instauración del "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown", fijándose el 3 de marzo de cada año como la fecha conmemorativa oficial para esta figura histórica.

Restricciones y exclusión de proyectos específicos

A pesar de la amplitud de la agenda, hay una excepción notable en este listado de temas a tratar. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido coloquialmente como la "Ley Malvinas", no forma parte del temario de esta sesión especial. La exclusión de este proyecto responde a los conflictos surgidos la semana anterior, permitiendo a la Cámara concentrarse en los restantes puntos legislativos pendientes sin reabrir el debate sobre dicha normativa en esta instancia.