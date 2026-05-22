Cámara de Agentes Deportivos distingue a Guillermo Coppola como pionero y referente de su actividad

La Cámara de Agentes Deportivos rindió homenaje a Guillermo Coppola, reconocido pionero y referente de su actividad. El acto se centró en su legado y su papel en la gestión del histórico representante de Diego Armando Maradona.

El acto fue encabezado por el presidente de la institución, El Sr. Guillermo Coppola fue distinguido por La Cámara de Agentes Deportivos por su trayectoria en la gestión del histórico representante de Diego Armando Maradona .

Se le entregó una placa y lo nombraron miembro honorable. La distinción busca honrar ese legado y valorarlo en el ambiente del fútbol nacional e internacional. El momento emotivo llegó cuando Coppola tomó la palabra, agradeciendo el reconocimiento y expresando la relevancia del reconocimiento en su vida





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cámara De Agentes Deportivos Distinción Guillermo Coppola Legado Diego Armando Maradona Pionero Y Referente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senadoras oficialistas logran dictamen en comisiones del Senado, un paso hacia tratamiento en Cámara altaPatricia Bullrich, jefa de la bancada, y Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General, consiguieron dictamen en un plenario de comisiones del Senado, un paso más cerca de su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, que el oficialismo pretende convocar dentro de dos semanas.

Read more »

Senador de la Cámara de Diputados acusado de ser dueño de cuenta opositoraNoticia en español sobre una acusación contra un titular de la Cámara de Diputados relacionado con una cuenta en redes sociales que critica al gobierno, calificada de inaceptable y peligrosa políticamente.

Read more »

La Cámara Nacional Electoral autorizó el uso de firmas digitales para iniciativas popularesLa medida permitirá a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados.

Read more »

Sindicato condena fallo de la Cámara del Trabajo como "arbitrario y antidemocrático"El fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara del Trabajo es tildado de "arbitrario y antidemocrático" por el sindicato que conduce Abel Furlán, quien además refiere que está inmersa en batallas contra grandes cámaras sectoriales y encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca para revertir las pérdidas salariales acumuladas en los últimos dos años.

Read more »