Bybit y Binance: El costo de los ciberrobos norcoreanos

Análisis detallado de los robos a Bybit y Binance. Cómo el Grupo Lazarus explotó vulnerabilidades operativas y las estrategias de respuesta financiera de cada exchange.

La seguridad en la industria de activos digitales ha sufrido un cambio estructural fundamental. Los ataques recientes contra Bybit y Binance demuestran que la brecha crítica ya no reside en la criptografía subyacente, sino en la ingeniería social dirigida al personal operativo. En un periodo de veinte meses, estos incidentes resultaron en la sustracción masiva de fondos sin comprometer la integridad matemática de las redes blockchain.

Sustraen 1.500 millones a Bybit

El incidente contra Bybit se ejecutó mediante una campaña de cinco meses de ingeniería social coordinada por el Grupo Lazarus. Los atacantes utilizaron un asistente de programación falso con inteligencia artificial para capturar credenciales en Amazon Web Services. Al inyectar código malicioso en la pantalla web de administración, lograron alterar los parámetros visuales para ocultar las transacciones ilegítimas ante los ojos de los operadores humanos.

Also read Muerte de Jesús de Miguel: Choque fatal en el Tenerife y análisis cardíaco

El robo principal ocurrió el 21 de febrero de 2025, cuando se desviaron 1.500 millones de dólares. La plataforma perdió principalmente Ether, cuya estructura descentralizada impidió la inmovilización inmediata de los fondos. Para evitar el colapso del mercado por ventas presurosas, Bybit recurrió a préstamos puente con Galaxy Digital, FalconX y Wintermute, reponiendo 447.000 Ether en menos de tres días.

Binance pierde 6.340 millones de dólares

El ataque más devastador tuvo lugar el 25 de febrero de 2026 contra Binance, donde se sustrajeron 6.340 millones de dólares. A diferencia de Bybit, este evento involucró una canasta variada de activos digitales con alta presencia de stablecoins emitidas por entidades privadas. La capacidad de recuperación de Binance fue distinta debido a la naturaleza centralizada de sus reservas principales.

Advertisement

Binance amortiguó la sacudida financiera utilizando su fondo corporativo de reserva y activando el bloqueo técnico de tokens en la cadena de bloques. Esta estrategia permitió contener el daño inmediato, aunque requirió una intervención operativa compleja para gestionar la liquidez afectada por la intrusión cibernética contra la plataforma centralizada.

Táctica del Grupo Lazarus y TraderTraitor

Los grupos norcoreanos, específicamente el Grupo Lazarus y su subdivisión TraderTraitor, actúan como ejecutores principales en estas sustracciones. Su metodología incluye la creación de perfiles ficticios en redes profesionales y la simulación de búsquedas laborales corporativas. Envían archivos infectados con programas espías que toman el control de sistemas empresariales tras entrevistas contagiosas.

Desde un contenedor de servicios interno comprometido, los delincuentes emitieron órdenes legítimas a través de diez cadenas simultáneas. Abusaron de la especificación EIP-7702 en Ethereum para desviar fondos sin extraer claves privadas. Este estándar operativo de escala internacional permite realizar lavados automatizados de alta velocidad a través de puentes entre cadenas y exchanges descentralizados.

Financiamiento militar y lavado de activos

Las agresiones atribuidas al régimen norcoreano incluyen el robo de 600 millones de dólares en 2022, 305 millones a DMM Bitcoin y 235 millones a WazirX en 2024. Estos botines financian directamente los programas militares y el desarrollo de armamentos ante las sanciones económicas internacionales. La apropiación masiva de divisas digitales constituye una fuente vital de capital para el Estado norcoreano.