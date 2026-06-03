Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Rawson: la Policía de Chubut lanzó un operativo urgente

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Xiomara Mesa Morena, de 14 años, vista por última vez en Rawson. Se activó el protocolo de búsqueda y se difundieron detalles de su vestimenta y características físicas.

La Policía de la provincia de Chubut ha puesto en marcha un operativo de búsqueda urgente para localizar a Xiomara Mesa Morena, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde hace varias horas en la ciudad de Rawson .

La noticia ha generado una gran consternación entre los vecinos y las autoridades, quienes han solicitado la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero. Xiomara fue vista por última vez en la zona céntrica de Rawson, y desde entonces no se ha tenido ningún tipo de comunicación con ella. La menor vestía una campera negra, pantalón de buzo color gris, zapatillas negras tipo panchas y un pulóver azul oscuro.

Su contextura es delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene cabello largo y negro con flequillo, y sus ojos son claros. Estos detalles han sido difundidos ampliamente a través de los medios locales y las redes sociales oficiales de la fuerza de seguridad.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut ha activado de inmediato el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas, un procedimiento estandarizado que incluye la difusión inmediata de la imagen de la menor, el rastreo de cámaras de seguridad en la zona, la alerta a otras fuerzas de seguridad de la región y la intervención de la Fiscalía de turno. Este protocolo busca optimizar los recursos y agilizar las tareas de búsqueda, especialmente en casos que involucran a menores de edad, donde cada minuto es crucial.

Los efectivos policiales han iniciado recorridos por distintos barrios de Rawson, entrevistando a familiares, amigos y vecinos para recabar cualquier pista que pueda conducir al paradero de Xiomara. Asimismo, se ha solicitado a la comunidad que reporte cualquier avistamiento o información relevante a la línea telefónica habilitada para tal fin, la cual opera de manera confidencial.

Las autoridades provinciales han enfatizado la importancia de difundir responsablemente la información oficial, evitando la propagación de rumores o especulaciones que puedan entorpecer la investigación. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición, ni sobre posibles hipótesis que se estén barajando. La Policía de Chubut mantiene activo el operativo de búsqueda y continuará con las tareas de rastrillaje y verificación de datos durante las próximas horas.

Se espera que la colaboración ciudadana sea clave para resolver este caso en el menor tiempo posible. La desaparición de Xiomara ha movilizado a toda la comunidad rawsonense, que se ha volcado a las redes sociales para compartir la foto y los datos de la menor, con la esperanza de que aparezca sana y salva.

Las autoridades recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser de gran ayuda; por ello, instan a quienes hayan visto algo o tengan algún dato a comunicarse de inmediato con la línea de emergencia o con la dependencia policial más cercana





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparición Adolescente Rawson Búsqueda Policía De Chubut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Negociaciones urgentes por la financiación universitaria en Argentina: Gobierno y rectores buscan acuerdo antes de fin de semanaEl gobierno argentino y los rectores de universidades nacionales reinician conversaciones para destrabar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo. Con la causa en la Corte Suprema y la situación económica de las universidades al límite, se evalúa una reunión clave para esta semana que permita un acercamiento de posiciones. La movilización de 120.000 personas en Tucumán presiona por una solución inmediata.

Read more »

Autopsia y pericias clave: las pruebas que buscan reconstruir las últimas horas de Agostina VegaMientras avanzan los estudios forenses, la fiscalía espera resultados importantes para determinar la causa de muerte, reconstruir la mecánica del crimen y establecer si el único imputado actuó solo o contó con ayuda.

Read more »

Muchas mujeres pasan hasta el 25% de su vida con mala salud y siete proyectos buscan cambiar la situaciónEn América Latina, mueren cada año 7.200 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles llamaron a replantear la conversación sobre salud femenina en la región.

Read more »

Violó la perimetral y amenazó de muerte a su expareja con un arma en Chubut: deberá cumplir pena en suspenso de forma efectivaUn hombre en Chubut quebrantó una orden de restricción perimetral, entró a la casa de su expareja, la amenazó con un arma de fuego y luego se presentó en la comisaría mientras ella denunciaba. Fue detenido y, tras imputársele múltiples delitos, un juez revocó su pena en suspenso y decretó su prisión preventiva por reincidencia en violencia de género.

Read more »