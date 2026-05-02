Bullrich y Alonso se enfrentan en redes por el robo a un niño de 12 años en Tolosa

La senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales tras el violento robo a un niño de 12 años en Tolosa. Bullrich criticó al gobierno de Kicillof, mientras Alonso defendió los avances en seguridad bajo su gestión y recordó los fallos en la administración de Bullrich.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , protagonizaron un intenso cruce en redes sociales este sábado por el violento robo sufrido por un niño de 12 años en Tolosa, localidad platense.

Bullrich, exministra de Seguridad, criticó duramente al gobernador Axel Kicillof, calificándolo de 'inútil' y cuestionando la falta de acción ante el aumento de la inseguridad.

'Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no-ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?

', expresó Bullrich, refiriéndose al asalto ocurrido el 30 de abril, donde el agresor derribó al menor al suelo y le arrebató su mochila y hasta el buzo que llevaba puesto. La senadora también acusó al gobierno bonaerense de proteger a los delincuentes y abandonar a los ciudadanos honestos, afirmando que 'asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien'.

Concluyó su mensaje diciendo que 'los bonaerenses necesitan seguridad hoy, no promesas'. Por su parte, Javier Alonso respondió con dureza, recordando los fallos en la gestión de Bullrich durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei.

'Habla de ‘no hacer nada’ cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay', dijo, en alusión a las fugas de presos durante su administración. Alonso también destacó que Bullrich, con una larga carrera en el servicio público, debería saber que la Justicia es la encargada de dictar condenas, no el Ministerio de Seguridad.

'Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados', argumentó. Además, ironizó sobre la supuesta ineptitud de su cargo, recordando que su gestión tuvo que prestar patrulleros a la de Bullrich para intervenir en Rosario, ya que carecían de recursos.

'Es el mismo ‘no-ministro’ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo', añadió. Finalmente, Alonso cuestionó si el ataque verbal de Bullrich era parte de una estrategia para desviar la atención de los fracasos del gobierno de Milei.

'¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos? ', preguntó. El robo al menor de 12 años ocurrió el pasado jueves alrededor de las 6:30 en la calle 29, entre 529 y 530 de Tolosa.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el delincuente, con la capucha del buzo cubriendo su rostro, atacó al adolescente por la espalda, lo derribó al suelo y le sustrajo sus pertenencias, incluyendo la mochila y el buzo. El ladrón escapó, pero chocó contra un cesto de basura durante su huida. Un vecino que presenció el hecho intentó perseguir al agresor, pero no logró alcanzarlo.

En declaraciones a Canal 13, el testigo contó que el delincuente contaba con un cómplice que lo esperaba con una moto para facilitar su escape. También relató que, al regresar al lugar, encontró al niño aterrorizado y lo contuvo para calmarlo tras la traumática experiencia





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