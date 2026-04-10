Bullrich respalda a Adorni y llama a la unidad del PRO: Análisis de la situación política actual

Patricia Bullrich analiza la situación judicial de Adorni, la reorganización del PRO y su relación con Macri y Villarruel en un discurso en Córdoba.

Patricia Bullrich , figura destacada del oficialismo, abordó diversos temas de actualidad política en una reciente intervención, incluyendo la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni , jefe de Gabinete. Durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bullrich expresó su apoyo a Adorni, indicando que, a pesar de la delicada situación personal que enfrenta, el presidente Javier Milei ha decidido mantenerlo en su cargo.

La senadora, exministra de Seguridad, enfatizó la importancia de respetar el proceso judicial y evitar juicios mediáticos, subrayando la necesidad de dejar que la justicia actúe. Bullrich resaltó que Adorni, al no provenir del ámbito político, podría estar experimentando un impacto mayor ante esta situación, pero confió en la decisión presidencial de respaldarlo.\En su intervención, Bullrich también se refirió a la reorganización del PRO, partido al cual perteneció anteriormente, y a su relación con Mauricio Macri. Reconoció que, si bien mantienen poco contacto actualmente, el respeto hacia el exmandatario sigue intacto, destacando su rol como expresidente y su propia experiencia como ministra durante su gestión. Además, defendió la decisión del PRO de apoyar a Javier Milei en el balotaje de 2023 y de integrarse al Gobierno, argumentando que era fundamental comprometerse activamente para sacar al país adelante. La senadora subrayó el apoyo del PRO al gobierno en el Congreso, reconociendo el respaldo de Mauricio Macri, quien, aunque mantiene una postura más prudente, también apoya las ideas del oficialismo. Bullrich hizo un llamado a la unidad del PRO de cara a las próximas elecciones de 2027, advirtiendo sobre la reorganización del peronismo y la importancia de evitar divisiones internas que puedan debilitar al espacio político.\Asimismo, Bullrich abordó su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfatizando que mantienen una relación institucional, basada en la coordinación de la agenda parlamentaria y el funcionamiento del Senado. La senadora destacó su objetivo de evitar la confrontación, cumpliendo con la solicitud del presidente Milei, y se enfocó en la necesidad de aprobar leyes para el país. Bullrich describió su vínculo con Villarruel como una relación de trabajo en pos de un objetivo común: impulsar las leyes necesarias para el crecimiento de Argentina. La exministra dejó claro su compromiso con el Gobierno de Milei y su intención de colaborar en la construcción de un país más próspero, buscando siempre el consenso y priorizando la institucionalidad





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