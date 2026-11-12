Bullrich: Lista la Ley de Discapacidad para tratamiento en el Senado

Patricia Bullrich anunció que el Senado tratará el jueves próximo la Ley de Discapacidad, tras lograr consenso bipartisan. El proyecto fue aprobado por Diputados con amplio apoyo tras la visita del papa León XIV.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, confirmó este jueves que la cámara alta está preparada para iniciar el tratamiento del proyecto de Ley de Discapacidad. La legisladora indicó que la sesión legislativa para considerar este anteproyecto con media sanción de la Cámara de Diputados está programada para el jueves de la próxima semana. Este anuncio se produce inmediatamente después de la partida del Sumo Pontífice de Argentina.

Consenso histórico y respaldo multipartidario

El proyecto cuenta con un respaldo casi unánime que trasciende las fronteras partidarias tradicionales. La iniciativa recibió apoyo del oficialismo libertario, el peronismo, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales. Esta amplia alianza permitió cerrar negociaciones que continuaron hasta el mismo día de la sesión en Diputados, ocurrida el 22 de octubre pasado.

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La oposición cedió su pretensión original de prorrogar la Ley de Emergencia. En su lugar, el acuerdo final respalda una norma de orden público con efectos permanentes. Este mecanismo busca resolver una disputa que llevaba demasiados años en el tapete legislativo, demostrando mediante el diálogo la capacidad de solucionar problemas estructurales del Estado.

El contexto de la visita del papa León XIV

El anuncio de Bullrich coincidió con la finalización de la visita del papa León XIV a la República Argentina. El Sumo Pontífice calificó a las personas con discapacidad como una bendición durante su estadía. Un momento destacado de la gira ocurrió en la institución ubicada en la localidad bonaerense de Claypole. Allá, el Papa protagonizó una de las escenas más emotivas de su recorrido pastoral por el país.

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A horas de la partida del Sumo Pontífice, la senadora utilizó las redes sociales para destacar que la ley es necesaria. Bullrich enfatizó que el proyecto ataca un problema que lleva demasiados años en disputa. La legisladora subrayó que, a pesar de las diferencias políticas, el diálogo permitió encontrar una solución concreta y definitiva para este sector vulnerable de la sociedad.

Compromiso de inclusión y próximos pasos

Bullrich recalcó que el país que se está construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera. La ley busca institucionalizar la protección de las personas con discapacidad mediante normas permanentes. Esto representa un cambio de paradigma respecto a las medidas emergentes temporales que se aplicaban anteriormente. La sanción definitiva en el Senado consolidará este marco legal de derechos humanos.

El proceso legislativo avanza con celeridad tras el acuerdo de comisiones. La cámara alta procederá a tratar el proyecto con media sanción de Diputados el jueves próximo. Este paso marca un hito en la historia legislativa reciente, al lograr un consenso inédito para emitir dictamen. La expectativa es que la norma se concrete en los próximos días, beneficiando directamente a miles de ciudadanos.