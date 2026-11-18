Santiago Bullrich impulsa unificaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para aprobar el dictamen de la reforma electoral con ajustes estratégicos.

La ministra del Interior, Santiago Bullrich, está liderando activamente las negociaciones en el Senado para unificar a los aliados políticos y facilitar la aprobación definitiva de la reforma electoral. La estrategia central busca cerrar un acuerdo sólido con los distintos bloques dialoguistas, asegurando la mayoría necesaria para que el proyecto avance sin obstáculos inminentes en la cámara alta.

Negociación en la Comisión de Asuntos Constitucionales

El gobierno oficialismo decidió modificar la composición y estrategia dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se reúne este miércoles. Durante el cuarto intermedio que dictaron el día anterior, el equipo ministerial ajustó las cuentas para lograr la firma del dictamen. Esta maniobra busca consolidar el apoyo necesario para que el texto sea aprobado y enviado al recinto para su debate final.

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Bullrich señaló al inicio de la reunión que la aspiración es firmar el dictamen el mismo miércoles o, como máximo, para el día siguiente. Este cronograma apretado refleja la urgencia del ejecutivo por despejar la agenda legislativa en torno a las reformas estructurales. El objetivo es dejar el proyecto claramente encaminado hacia su sanción definitiva.

Ajustes estratégicos al proyecto legislativo

Entre los cambios clave al proyecto, se destaca la reducción de los espacios obligatorios de publicidad de campaña en lugar de su eliminación total. Esta medida moderada busca equilibrar las demandas de los diversos sectores políticos que influyen en la votación. La supresión parcial de la veda electoral también forma parte de las modificaciones aceptadas para ganar consenso.

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Estos ajustes responden a la resistencia inicial de ciertos grupos, ya que el PRO no apoyaba puntos anteriores del proyecto original. Tampoco existía un consenso claro con algunos sectores provinciales, lo que complicaba considerablemente las cuentas tanto para la firma del dictamen como para la posterior votación en el recinto del Senado.

Posiciones de los bloques y siguientes pasos

El jefe de uno de los bloques parlamentarios informó sobre la continuidad de las negociaciones tras pasar la comisión a otro cuarto intermedio. Esta pausa se extendió hasta las 16:30, momento en el que el oficialismo intensificará sus esfuerzos para firmar el dictamen. La meta es asegurar que el proyecto quede listo para su aprobación final sin demoras adicionales.

La unificación de las fuerzas aliadas es crítica para el éxito de la reforma, dado que el oficialismo depende de estos apoyos externos. Los detalles de la reducción publicitaria y la veda parcial son instrumentos clave para suavizar las posturas de la oposición y los sectores independientes. El cierre de este acuerdo define el rumbo de la campaña política futura.

La reunión de este miércoles representa un punto de inflexión en la tramitación de la ley. Si se logra la firma del dictamen en las próximas horas, el proceso legislativo se agilizará significativamente. Los observadores políticos analizan si las concesiones hechas serán suficientes para mantener la coalición gobernante unida durante la votación final.