La senadora Patricia Bullrich asegura que la continuidad del oficialismo es clave y niega disputas internas con Javier Milei para 2027.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, declaró en una entrevista con Radio Mitre que la permanencia del oficialismo en el gobierno debe ser una meta central para su fuerza política, aunque se negó a confirmar directamente si respaldará la candidatura presidencial de Javier Milei en las elecciones de 2027.

Bullrich enfatizó que su prioridad es mantener unida la alianza oficialista y evitar divisiones que puedan beneficiar a la oposición, destacando que su rol dentro del espacio libertario es el de una socia y no una subordinada en decisiones estratégicas electorales.

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Desacuerdo con la Reforma Electoral

Los comentarios de la senadora se produjeron poco después de una sesión en el Senado donde se debatió la reforma electoral que incluyó la suspensión de las PASO para 2027, medida que el jefe del bloque justicialista, José Mayans, cuestionó vinculándola con disputas internas del oficialismo.

El senador Mayans ironizó sobre la posible intención de suspender las elecciones primarias para limitar las aspiraciones electorales de Bullrich, comparando la situación con decisiones pasadas de la familia Menem para eliminar candidaturas internas, lo que generó una reacción inmediata de la senadora desde su banca oficialista.

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Bullrich Niega Disputas Internas

Ante las insinuaciones de Mayans sobre una competencia interna, la senadora reaccionó con una carcajada y le respondió que el senador podría tener un éxito asegurado si decide trabajar como humorista stand-up en la calle Corrientes, bromeando además sobre sus posibles ingresos teatrales.

Bullrich aclaró que no le gusta responder por interpretaciones y que sus declaraciones son precisas, negando categóricamente que su hermana Karina Milei le hubiera pedido desistir de una eventual candidatura presidencial, afirmando que nunca se había planteado subir a esa candidatura en primer lugar.

Defensa de la Independencia Política

La legisladora recordó que Javier Milei la ha definido como su socia y coincidió con esa caracterización, subrayando que le gusta ser parte de los cambios que Argentina está construyendo y aportar lo que considera beneficioso, rechazando explícitamente el verticalismo que ha marcado otras estructuras políticas del pasado.

Bullrich explicó que la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias también busca complicar la organización interna del peronismo, ya que espera que ese espacio busque unificar candidaturas para competir en las próximas elecciones nacionales en lugar de dividirse en distintas postulaciones.

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Implicancias para la Próxima Etapa

El proyecto de reforma electoral obtuvo media sanción en la Cámara alta el jueves 26 de noviembre y ahora deberá ser tratado por Diputados, donde el oficialismo busca convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias de diciembre para agilizar el calendario político nacional.

La estrategia del gobierno implica mantener unida la representación oficialista y ampliar su presencia institucional, advirtiendo que los dirigentes del espacio no deben retroceder ni generar condiciones que favorezcan un eventual regreso del kirchnerismo al poder en las próximas contiendas electorales.