Bullrich crea agenda paralela con el campo y critica fuertemente el plan económico de Caputo

La senadora Patricia Bullrich diversifica su apoyo al reunirse con Coninagro, lejos de la Sociedad Rural oficialista, y denuncia que las tasas de interés son imposibles, dañando el crédito empresarial.

La senadora Patricia Bullrich ha intensificado significativamente su perfil de oposición al gobierno de Javier Milei, armando una agenda política paralela que busca diferenciarse claramente de la línea oficialista impulsada por el presidente de la Nación y su entorno familiar.

Este movimiento estratégico se dio a la luz justo cuando el mandatario se reunió con la Sociedad Rural Argentina, la principal entidad agropecuaria del país, la cual mantiene una relación estrecha y de alineamiento político con los hermanos Milei, especialmente con la primera dama Karina Milei a través del empresario Nicolás Pino. En contraste con este encuentro oficial, la senadora por Buenos Aires acudió a la sede de la Confederación Intercooperativas Agropecuarias (Coninagro), una entidad que no comparte la postura ultraoficialista de la Sociedad Rural y que históricamente ha mantenido posturas más críticas o independientes frente al poder Ejecutivo.

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Bullrich conecta con el sector agropecuario

Esta dualidad en las reuniones permite a Bullrich conectar con sectores del campo que se sienten desatendidos o perjudicados por las políticas económicas actuales, generando un espacio de diálogo que el gobierno intenta marginalizar o restar importancia. Durante su encuentro con los dirigentes de Coninagro, Patricia Bullrich escuchó activamente los reclamos y preocupaciones de una base social que incluye tanto a pequeños y medianos productores como a cooperativas agroindustriales.

Entre los temas abordados, destacó la infraestructura deficiente, la carga impositiva sobre las exportaciones y la necesidad de leyes específicas que beneficien a las cooperativas, como el certificado PyME y la Ley de Semillas, las cuales, según la senadora, aún están pendientes o no se han implementado de manera efectiva. Sin embargo, el núcleo de su mensaje fue una crítica feroz y directa al plan económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Crítica a las tasas de interés elevadas

Bullrich argumentó que, a principios del año anterior, existía una buena capacidad crediticia en el mercado, pero que la situación actual se ha deteriorado drásticamente debido al aumento descontrolado de las tasas de interés. Según sus declaraciones, las tasas han subido a niveles que considera imposibles para la viabilidad de las empresas, lo que ha llevado al abandono de los créditos necesarios para el capital de trabajo.

Esta situación, según la senadora, pone en riesgo la reproducción del trabajo y la actividad económica en el país, ya que toda empresa necesita financiamiento para operar, no solo para adquirir activos fijos como automóviles, sino para mantener su liquidez diaria. Más allá del plano económico, la estrategia política de Bullrich incluye una clara señal de autonomía respecto a la Rosada, evidenciada también por sus movimientos tras las elecciones en Estados Unidos y su análisis sobre la situación regional.

Señal de autonomía y contexto político regional

Tras la derrota de Donald Trump en el mercado bursátil, Bullrich reunió a sus diputados para instar a impedir que se deroguen las PASO, buscando fortalecer las normas electorales internas. Asimismo, su equipo, representado por su colaborador Juan Pablo Arenaza, lanzó comentarios sugestivos comparando la situación política argentina con la de Paraguay, donde el presidente Santiago Peña, quien recientemente tenía una imagen positiva del 62%, enfrenta un pedido de juicio político.

Arenaza subrayó la dinámica volátil de la política, sugiriendo que las alianzas y la popularidad pueden cambiar rápidamente. Esta comparación sirve para contextualizar la inestabilidad y la presión que enfrenta el gobierno actual. La senadora recorrió la Rural junto a candidatos de la lista opositora, marcando distancia pública de Nicolás Pino, figura clave en el círculo íntimo de la primera familia.

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Este conjunto de acciones revela una oposición coordinada y en creciente aceleración, que busca capitalizar el descontento del sector agropecuario y ofrecer una alternativa clara al modelo económico y político actual, mientras evalúa la sostenibilidad de la gestión de Caputo en un contexto de tasas de interés insostenibles y recesión económica.