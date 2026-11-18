La jefa de bloque de La Libertad Avanza confirmó la eliminación de listas colectoras del proyecto de suspensión de PASO, resolviendo un conflicto interno clave en el oficialismo.

La senadora Patricia Bullrich, quien ejerce como jefa de bloque del partido político La Libertad Avanza, confirmó oficialmente este miércoles que el oficialismo ha decidido eliminar las listas colectoras del proyecto de ley destinado a suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO). Esta reversión en la estrategia legislativa pone fin a una larga discusión interna que había paralizado el avance del texto en la Cámara Alta del Congreso nacional.

La decisión se tomó después de que el martes el oficialismo intentara sin éxito dictaminar el nuevo proyecto compuesto por 20 artículos en el Senado. Ante la falta de consensos necesarios entre los distintos sectores políticos, el cuerpo parlamentario tuvo que suspender las sesiones de manera temporal, dejando el futuro de la normativa en un punto de inflexión crítico para la agenda legislativa del gobierno actual.

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Reversión estratégica en la Cámara Alta

La jornada de este miércoles se caracterizó por una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde los legisladores retomaron el debate sobre la suspensión de los procesos electorales primarios. Sin embargo, la sesión volvió a derivar en un nuevo cuarto intermedio shortly después de que Patricia Bullrich anunciara públicamente el cambio de rumbo en la negociación, señalando que habían optado por remover el elemento más controvertido del texto original para facilitar su aprobación.

La senadora Bullrich se limitó a informar de manera breve y directa que "hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones". Este comunicado oficial marcó el fin de las especulaciones sobre la viabilidad del proyecto, estableciendo claramente que la versión final del documento ya no contemplará la figura jurídica de las adhesiones entre fórmulas, lo que simplifica la estructura de la propuesta legislativa ante la opinión pública y las fuerzas opositoras.

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Conflictos con gobernadores y aliados

El principal obstáculo para conseguir los votos necesarios de los socios del oficialismo había sido el esquema de listas colectoras que se había negociado previamente con los gobernadores aliados. Estas negociaciones se centraron específicamente en acuerdos con el partido Radical, una figura clave en el mapa político nacional. Sin embargo, esta cláusula no terminó de convencer a los sectores macristas ni a varios de los aliados más cercanos, creando una grieta significativa dentro de la coalición gobernante que amenazaba con bloquear la iniciativa.

El artículo que finalmente fue retirado del proyecto permitía una maniobra política específica: que una misma fórmula presidencial pudiera acompañar a dos listas legislativas diferentes dentro de un mismo distrito electoral. Esta disposición estaba diseñada para aparecer en columnas contiguas de la Boleta Única Papel, una medida que buscaba maximizar la visibilidad y el apoyo cruzado entre los diferentes niveles de la carrera electoral, pero que generó una resistencia política sostenida.

Impacto inmediato en el proceso electoral

La eliminación de este artículo tiene consecuencias directas sobre cómo se estructurarán las listas si finalmente se aprueba la suspensión de las PASO. Al remover las listas colectoras, se simplifica la opción de voto para la ciudadanía y se reduce la complejidad administrativa de la boleta electoral. Esta modificación responde a la presión interna del macrismo y de otros sectores que consideraban que la inclusión de las adhesiones era una herramienta demasiado restrictiva o manipulativa del proceso democrático primario.

A medida que avanza esta noticia en desarrollo, el foco de atención se desplaza hacia la próxima sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Los legisladores deberán ahora debatir y dictaminar el proyecto corregido de 20 artículos sin la controversia de las listas colectoras. El éxito de esta nueva versión dependerá de si la retirada de esta cláusula es suficiente para generar el consenso amplio entre los distintos partidos que conforman el oficialismo y sus aliados políticos, asegurando así la viabilidad de la suspensión de las primarias para este ciclo electoral.