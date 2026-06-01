Bullrich anuncia objeción de conciencia y voto contra el retiro del pliego de Michelli

La senadora Patricia Bullrich comunicó al Presidente su decisión de objetar por conciencia el retiro del pliego de la jueza Michelli, desafiando la postura del Gobierno y reafirmando sus principios como dirigente. La medida podría alterar los planes del oficialismo en el Senado.

La jefa del bloque libertario del Senado , Patricia Bullrich , anunció públicamente que ejercerá su derecho a la objeción de conciencia y que votará en contra del retiro del pliego de Javier Milei , en referencia a la nominación de la Dra.

Michelli como jueza federal. Bullrich emitió un mensaje en el que afirmó haber hablado con el Presidente de la Nación para comunicarle personalmente su decisión, desligándose así de la postura oficial del Gobierno, que la semana anterior había solicitado el retiro del pliego. En su declaración, la senadora reconoció la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar pliegos, pero subrayó que expresar sus propios principios también forma parte de la responsabilidad que asume como dirigente política.

La decisión de Bullrich representa una ruptura dentro de la coalición gobernante, ya que aparte de ser una figura prominente del bloque libertario, su voto podría influir en el equilibrio de fuerzas en el Senado, especialmente si el tratamiento del pliego requiere mayorías especiales. La nominación de la Dra. Michelli había generado controversia en distintos sectores, con opiniones divididas sobre su idoneidad y antecedentes, lo que motivó al Poder Ejecutivo a reconsiderar su apoyo.

Sin embargo, Bullrich argumentó que, more allá de las consideraciones políticas, su objeción se basa en principios personales y en la convicción de que la jueza designada cumple con los requisitos para el cargo. El episodio ilustra las tensiones internas en el seno del oficialismo en momentos en que el Gobierno busca avanzar con su agenda judicial y de designaciones.

La objeción de conciencia, un recurso poco común en la práctica legislativa argentina, suele invocarse en cuestiones de moral o ética personal, y su uso por parte de una líder partidaria subraya el carácter conflictivo de la decisión presidencial. Se espera que el tratamiento del pliego en el Senado genere un intenso debate, con la oposición atenta a las divisiones del oficialismo para eventualmente revertir el retiro.

La postura de Bullrich también podría animar a otros legisladores a expresar disidencias, debilitando la estrategia del Ejecutivo en materia de nombramientos judiciales. En un contexto de polarización política, este tipo de fracturas internas son monitoreadas de cerca por analistas y por la opinión pública, dado que impactan en la gobernabilidad y en la relación de poderes. La Dra. Michelli, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas desde que se conoció la intención del Gobierno de retirar su pliego.

Los próximos días serán clave para definir si la objeción de conciencia de Bullrich se traduce en una votación nominal en el Senado y si logra revertir la decisión del Poder Ejecutivo, lo que marcaría un precedente en la dinámica entre el Presidente y su propio espacio legislativo





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