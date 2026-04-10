Bullrich aborda el caso Adorni y la situación económica en Córdoba

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Adorni, y a la coyuntura económica del país durante su visita a Córdoba. Evitó analizar el costo político del caso, pero reconoció su impacto. Además, abordó temas como los planes sociales y la situación del PAMI.

CÓRDOBA .- Nos duele; imagínense, la familia de Adorni , pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno ? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el efecto del caso en la administración libertaria.

Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al Ciclo de Coyuntura, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni. Si bien fue cautelosa a la hora de referirse a la situación judicial del jefe de Gabinete, reconoció que el impacto del tema en el Gobierno es innegable. Dijo que Adorni está muy tocado, pero destacó que Milei decidió mantenerlo en el cargo. Adorni es una persona que recién arranca en política; quizá no tiene el cuero tan duro como yo Patricia Bullrich Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia, añadió. Bullrich planteó que la Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir, resaltó. De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ante la insistencia sobre el tema, reconoció: Sin dudas, hubo un impacto. Es duro para él y para todos. No queremos romper el principio de inocencia. En ese punto trajo a colación que hace unos días en el Senado lloramos todos en una jornada sobre falsas denuncias. En ese marco pidió desjudicializar la política. La política no puede cumplir el rol de la Justicia, los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia y esto va también para nosotros. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente ha tomado la decisión de mantener a Adorni en su cargo. Por supuesto, él está muy tocado, también su familia, profundizó. En ese marco, remarcó que Adorni no tiene experiencia en política. Él es una persona que recién arranca en política, que viene de otro ámbito y que trabajó muchos años en lo privado, dijo. Y continuó: Entonces quizá… no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo; entonces las cosas pueden afectar. Ahora hablar de qué hubiera hecho yo es como hablar de una ficción. En otro orden de cosas, y hablando sobre la situación económica del país, Bullrich se alineó con las declaraciones que hizo ayer el Presidente Milei, primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit, y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Posterior a esto, en su disertación, afirmó que desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral. Además, sentenció que ahora la pelota está en la cancha de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea, repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral, destacando su impacto en la dinámica del mercado laboral. En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema. En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados. Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está muy blindado frente a los choques externos. Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años, puntualizó





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