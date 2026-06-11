Buenos Aires presenta plan para remediar contaminación en cuenca del Río de la Plata

El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el subsecretario técnico, administrativo y legal, Guillermo Sauro, presentaron su plan para remediar la contaminación en la cuenca del Río de la Plata durante una audiencia de conciliación en La Plata. La obra, a ejecutar en 36 meses, incluye el tratamiento y la disposición final de líquidos cloacales y sería financiada con un crédito internacional por $8.100 millones del tesoro provincial.

El ministro bonaerense de Infraestructura , Gabriel Katopodis, y el subsecretario técnico, administrativo y legal, Guillermo Sauro, presentaron su plan para remediar la contaminación en la cuenca del Río de la Plata durante una audiencia de conciliación en La Plata.

La obra, a ejecutar en 36 meses, incluye el tratamiento y la disposición final de líquidos cloacales y sería financiada con un crédito internacional por $8.100 millones del tesoro provincial. La costa de Berisso es uno de los puntos donde se vierten residuos cloacales tras un tratamiento insuficiente. La obra forma parte de la tarea de filtrado de líquidos que hará la Provincia hasta tanto se apruebe y realice la obra final.

Los planes de acción, tanto el definitivo como el provisorio, fueron expuestos durante la audiencia de conciliación. El gobierno de Kicillof insistió en que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de autorizar el financiamiento indispensable para avanzar con la obra. El inicio efectivo de la obra se prevé para 2028 y su fin, para 2031





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