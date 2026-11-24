El gobierno porteño abre la segunda etapa de licitación para 9 paradores en barrios como Núñez y Palermo. Permisos de 5 años con inversión privada y foco en sustentabilidad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una nueva licitación pública para la instalación de nueve paradores gastronómicos en espacios verdes distribuidos en diversos barrios de la capital. Esta medida, publicada el 24 de noviembre en el Boletín Oficial porteño por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, busca dinamizar la oferta comercial en áreas de recreación urbana bajo un esquema de concesión.

La administración local otorgará permisos de uso por un plazo de cinco años a las empresas seleccionadas. Esta convocatoria representa la segunda etapa de un plan integral que ya adjudicó dieciséis espacios similares en una convocatoria anterior, consolidando un modelo de gestión mixta que prioriza la inversión privada en infraestructura pública.

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Ubicaciones y canon mensual para concesiones

La Dirección General de Concesiones y Permisos, ubicada en avenida Martín García 346, segundo piso, recibió las bases para los espacios ubicados en los barrios de Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Caballito, San Telmo y Mataderos. Cada parque constituye un renglón independiente en el concurso, lo que permite a los interesados presentar ofertas por uno o varios espacios simultáneamente.

Los valores mínimos mensuales varían según la ubicación. El Parque de los Niños en Núñez exige un canon base de 2,32 millones de pesos, mientras que el Parque Las Heras en Palermo tiene el mismo piso de 2,32 millones. En Saavedra, los parques Padre Carlos Mugica y General Paz comparten una base similar, aunque el texto fuente omite la cifra exacta entre comas.

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En San Telmo, el Parque Lezama tiene un canon base de 1,37 millones de pesos, y en Mataderos, el Parque Doctor Juan Bautista Alberdi establece un piso de 1,31 millones. Todas las ofertas deben igualar o superar estos valores, sumando tributos y servicios correspondientes, con una actualización semestral basada en índices de precios.

Requisitos técnicos y evaluación de propuestas

La evaluación de las propuestas se rige por un sistema de puntaje con un máximo de 40 puntos, requiriendo un mínimo de 14 para ser considerada válida. El anteproyecto arquitectónico y el diseño integral pueden sumar hasta 20 puntos, destacando la importancia de la estética y funcionalidad en el espacio público.

La inversión y su financiamiento representan el 25 por ciento de la evaluación con un máximo de 10 puntos. Los antecedentes empresariales y el programa de sustentabilidad tienen un peso de cinco puntos cada uno. Los oferentes deben acreditar tres años de experiencia en la actividad y presentar documentación contable y referencias financieras sólidas.

Se exige un enfoque en la sustentabilidad, otorgando puntaje por la separación de residuos secos y húmedos, la incorporación de energía solar y el aprovechamiento de agua de lluvia o aguas grises para riego. El canon comenzará a devengarse una vez amortizada la inversión inicial realizada por el adjudicatario en obras y puesta en valor.

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Cronograma y próximos pasos administrativos

El plazo de cierre de la licitación estará abierto hasta el 22 de diciembre a las 11:00 en la sede de la Dirección General Concesiones y Permisos. La apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo día a las 11:30, asegurando un proceso transparente y público de selección de los concesionarios.

Los interesados pueden coordinar visitas a los parques mediante el correo concesiones@buenosaires.gob.ar hasta cinco días antes de la apertura de sobres. Estas visitas son fundamentales para que los oferentes realicen mediciones y evaluaran las condiciones específicas de cada espacio antes de presentar sus propuestas.

Una vez adjudicado el permiso, el adjudicatario asumirá la construcción, habilitaciones, mantenimiento edilicio y funcionamiento comercial durante los cinco años. La ubicación final debe tramitarse ante las dependencias correspondientes, y el pliego permite la renovación de edificaciones existentes en desuso que pertenezcan a la Ciudad de Buenos Aires.