Buenos Aires Inaugura Hub de Turismo en Recoleta para Impulsar el Sector y Aumentar Visitantes

La Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo Hub de Turismo en Recoleta, buscando aumentar en un 6% el flujo de turistas internacionales. La iniciativa se centra en la promoción, la articulación público-privada y la mejora de la conectividad aérea.

La Ciudad de Buenos Aires ha inaugurado su flamante Hub de Turismo , un espacio estratégico ubicado en el corazón del distinguido barrio de Recoleta , específicamente en Junín al 1940. Esta iniciativa representa un paso audaz dentro de la estrategia de promoción turística de la ciudad, buscando fortalecer su atractivo y captar un mayor número de visitantes, con la ambiciosa meta de incrementar en un 6% el flujo de turistas internacionales durante el presente año.

Este objetivo adquiere una relevancia particular considerando la caída del 20% registrada a nivel nacional en este segmento durante 2025. El nuevo Hub se concibe como un punto de encuentro y referencia para todos los turistas, una “casa” donde se brindará información, asesoramiento y se exhibirá la riqueza cultural y gastronómica de Buenos Aires. Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, destacó en una entrevista con El Cronista que esta iniciativa se sustenta en una fuerte inversión en acciones de promoción internacional, con el propósito de reforzar la presencia de Buenos Aires en los mercados estratégicos y amplificar la visibilidad de su oferta turística. El Hub funcionará como un nodo clave para la articulación entre los sectores público y privado, un aspecto central en la estrategia turística de la ciudad. \La colaboración entre el gobierno y los actores del sector turístico es un elemento fundamental para el éxito de esta iniciativa. Los planes sectoriales, que abarcan desde la gastronomía hasta la organización de congresos y convenciones, se diseñan en estrecha colaboración con empresas, hoteles, aerolíneas y cámaras empresariales. Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), subrayó la importancia del turismo como uno de los principales motores de la economía porteña, con un impacto significativo en sectores como la gastronomía, la cultura y el comercio. Prieto considera que cualquier acción que contribuya a mejorar la experiencia del visitante y a potenciar la actividad turística es crucial para generar un mayor derrame económico y asegurar la sostenibilidad del sector. El contexto actual, sin embargo, exige cautela y una estrategia bien definida para mantener la senda de la recuperación. A pesar de la caída sufrida en 2025, la actividad turística mostró signos de mejora a finales del año pasado y consolidó esa tendencia a principios de 2026. Aunque el presidente del Ente de Turismo señaló un incremento del 5% en comparación con el año anterior, también advirtió sobre la necesidad de mantener este impulso a lo largo del tiempo. \Paralelamente a los esfuerzos de promoción, la competitividad sigue siendo un factor clave que influye en la decisión de viaje de los turistas. Los empresarios del sector coinciden en que el tipo de cambio y la estructura de costos locales continúan condicionando la llegada de visitantes, especialmente en los segmentos de ingresos medios. Por lo tanto, además de la promoción, se hace hincapié en la necesidad de reducir las tasas, disminuir los costos operativos y mejorar las condiciones para atraer un mayor número de turistas. La conectividad aérea emerge como uno de los principales desafíos, según fuentes del sector. Si bien el Ente de Turismo destaca los avances en las rutas internacionales, con mejoras en los vuelos hacia Estados Unidos, Brasil y Europa, se reconoce la necesidad de aumentar las frecuencias para potenciar la llegada de turistas. Asimismo, los actores privados reclaman una mejora en la conectividad doméstica, lo que permitiría a los turistas combinar Buenos Aires con otros destinos del país de forma más accesible y económica. La estrategia integral implementada busca consolidar a Buenos Aires como un destino turístico de primer nivel, atrayendo tanto a turistas internacionales como a aquellos que desean descubrir la riqueza cultural y la vibrante vida de la ciudad





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