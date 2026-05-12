Buenos Aires contempla ampliación de plazos electorales para desdoblamiento en 2027

La Junta Electoral bonaerense contempla una ampliación de plazos electorales en el caso de un nuevo desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, previsto para 2027. Se propone ampliar la difusión de listas de candidatos, la presentación de modelos de boletas y el inicio de la campaña en consonancia con la extensión de los plazos de realización de las PASO.

Mientras crece el debate político y las especulaciones en torno a la posibilidad de un nuevo des doblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, en la Junta Electoral contemplan ese escenario y preparan un anteproyecto para ampliar los plazos electorales con el fin de ordenar este proceso.

Para la presentación de alianzas, el anteproyecto de la Junta Electoral pide ampliar la presentación de 60 a 80 días antes de las PASO. En tanto, lleva de 50 a 60 días antes de la elección la presentación de listas de candidatos.

Además, la presentación de modelos de boletas se amplía de 30 a 45 días y el inicio de la campaña estaría fijado en 60 días antes de los comicios. En tanto, establece que el padrón se cierra 90 días antes





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