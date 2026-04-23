Buen Tiempo en el AMBA, pero se Advierte por la Llegada de un Frente Frío

El Área Metropolitana de Buenos Aires disfruta de días con temperaturas agradables y cielos despejados, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un descenso de las temperaturas a partir del lunes debido a la llegada de una masa de aire polar.

El cambio de clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) es notable. Tras las recientes lluvias que caracterizaron el inicio de la semana, el buen tiempo ha regresado, ofreciendo un respiro a los habitantes y marcando un contraste significativo en las condiciones atmosféricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves con cielos que comenzarán algo nublados durante la madrugada, evolucionando hacia un cielo despejado a partir de la mañana y manteniéndose así durante el resto del día. Las temperaturas experimentarán una amplitud considerable, oscilando entre los 10 grados Celsius como mínima y los 22 grados Celsius como máxima, lo que implica una diferencia térmica importante que los residentes deberán tener en cuenta al planificar sus actividades.

Esta variación de temperatura es un factor clave a considerar, especialmente para personas sensibles a los cambios climáticos o con condiciones de salud preexistentes. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones a lo largo del día. El fin de semana continuará con condiciones climáticas favorables, aunque con algunas variaciones. El viernes se espera un cielo entre despejado y ligeramente nublado, con temperaturas mínimas de 12 grados Celsius y máximas que alcanzarán nuevamente los 22 grados Celsius.

Esta continuidad de buen tiempo permitirá disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar los espacios públicos. El sábado, sin embargo, presentará un cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que se mantendrán agradables, registrando una mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 23 grados Celsius. El domingo, el cielo se tornará parcialmente nublado a lo largo del día, con una mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 20 grados Celsius.

A pesar de la presencia de nubes, las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves, lo que invita a continuar disfrutando del tiempo libre. Es importante destacar que, aunque las condiciones generales sean positivas, la nubosidad puede influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico.

No obstante, esta estabilidad climática no durará indefinidamente. El SMN anticipa la llegada de un frente frío que traerá consigo un descenso significativo de las temperaturas a partir del inicio de la próxima semana. Se espera que una masa de aire polar ingrese en la región, provocando un cambio brusco en las condiciones atmosféricas.

El lunes, el pronóstico indica un cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, que evolucionará hacia un cielo parcialmente nublado en la tarde y la noche. Las temperaturas se desplomarán, oscilando entre los 7 grados Celsius como mínima y los 16 grados Celsius como máxima. Este descenso térmico requerirá que los habitantes tomen precauciones adicionales, como abrigarse adecuadamente y protegerse de las bajas temperaturas.

Se recomienda especialmente a las personas mayores y a los niños pequeños que se resguarden del frío y eviten la exposición prolongada al aire libre. El frente frío también podría traer consigo vientos fuertes, por lo que se aconseja asegurar objetos sueltos y evitar actividades que puedan ser peligrosas en condiciones de viento.

La llegada de esta masa de aire polar marca el fin de un período de clima templado y el inicio de una nueva etapa con temperaturas más bajas y condiciones más frías





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clima AMBA Pronóstico Frente Frío Temperaturas SMN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Anses de Axel Kicillof activó un descuento para jubilados en termas cerca del AMBAEl organismo previsional bonaerense anunció un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados. Conocé cómo acceder a la rebaja en las termas de Tapalqué.

Read more »

Amnistía Internacional advierte sobre el deterioro de los derechos humanos en ArgentinaEl informe anual de Amnistía Internacional denuncia un retroceso en la protección de los derechos humanos en Argentina, vinculado a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y un aumento de la capacidad represiva del Estado.

Read more »

Claves para acceder a un crédito hipotecario: cómo construir un buen historial financieroElisabet Piacentini sobre scoring crediticio

Read more »

AMBA: aumenta el boleto de colectivos y subte, ¿cuánto y a partir de cuándo?amba aumento colectivo

Read more »

Seguridad alimentaria: CAF vislumbra un rol clave para América Latina, pero advierte sobre limitantes estructuralesEl Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe sostuvo en un informe que el crecimiento de la región dependerá del desarrollo de sus zonas rurales, la biodiversidad y la transición energética; planteó políticas para cerrar brechas e impulsar la...

Read more »

Deterioro del transporte público en AMBA: menos colectivos, más problemasLa calidad del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se deteriora con la reducción de unidades, el aumento de tarifas y largas esperas, agravado por conflictos entre empresas y el gobierno y el aumento del costo de los combustibles.

Read more »