Brutal ataque de perros deja gravemente herido a un niño en Posadas

Un niño de siete años fue atacado por siete perros mestizos mientras estaba solo en su casa en Posadas, Misiones. Sufrió graves heridas y se encuentra internado en el Hospital Pediátrico. Vecinos lograron rescatarlo.

Un trágico incidente sacudió a la ciudad de Posadas , Misiones , este sábado por la tarde, cuando un niño de apenas siete años fue brutalmente atacado por una jauría de siete perros mestizos mientras se encontraba solo en su hogar.

El ataque, que ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Luzuriaga, casi en intersección con la avenida Tambor de Tacuarí, en la zona oeste de la capital provincial, dejó al menor con graves heridas en diferentes partes del cuerpo. La rápida reacción de los vecinos, alertados por los desesperados gritos de auxilio del niño, fue crucial para detener el ataque y brindar los primeros auxilios.

Los testigos relataron a las autoridades que escucharon los llamados de ayuda y al salir a la calle, presenciaron la terrible escena: siete perros atacando ferozmente al pequeño en el patio de la casa. Con valentía y utilizando todos los medios a su alcance, los vecinos lograron apartar a los animales del niño, poniendo fin al salvaje ataque.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, desde donde fue derivado inmediatamente al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, donde se constató la presencia de heridas profundas en su rostro, un hombro y la espalda. El estado del niño, según fuentes médicas, es delicado y permanece internado bajo estricta observación médica.

La madre del niño, una mujer de 30 años, se encontraba ausente al momento del ataque y fue informada de lo sucedido de inmediato. Visiblemente consternada, la mujer declaró a las autoridades que su hijo había sido llevado al Hospital de Pediatría para una evaluación exhaustiva de las múltiples mordeduras, golpes y rasguños que presentaba en su cuerpo.

La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y esclarecer si los perros pertenecían a la familia o si se trataba de animales callejeros que ingresaron al patio de la vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información precisa sobre la propiedad de los perros, pero fuentes vinculadas a la investigación sugieren que se trataría de una jauría que deambula habitualmente por el barrio.

Al momento de la llegada de la Policía al lugar del incidente, los animales ya no se encontraban presentes, lo que dificulta la identificación de los responsables del ataque. Los investigadores están trabajando en la revisión de imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, con el objetivo de localizar a los perros y establecer si tienen dueño, así como identificar a la persona responsable de su cuidado.

La búsqueda de los animales es fundamental para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de los vecinos. El Ministerio de Salud Pública de Misiones aún no ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud del niño, manteniendo la reserva médica debido a la delicadeza de la situación.

Sin embargo, se sabe que el menor está recibiendo la mejor atención médica posible en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, donde un equipo de especialistas se dedica a su recuperación. Este lamentable incidente ha generado una gran conmoción en la comunidad de Posadas, Misiones, y ha reabierto el debate sobre la necesidad de implementar políticas más estrictas en relación con la tenencia responsable de mascotas y el control de animales callejeros.

Vecinos del barrio expresaron su preocupación por la presencia de perros sueltos en la zona y solicitaron a las autoridades que tomen medidas urgentes para evitar que tragedias similares se repitan. La seguridad de los niños y la protección de los animales son prioridades fundamentales, y es necesario trabajar en conjunto para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

La investigación policial continúa en curso, y se espera que en los próximos días se puedan obtener más detalles sobre las circunstancias del ataque y la identidad de los perros involucrados. Este caso sirve como un llamado de atención a la importancia de la educación sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de promover una convivencia pacífica entre humanos y animales





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ataque De Perros Niño Herido Posadas Misiones Hospital Pediátrico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Impactantes videos revelan la brutal agresión de Patricio Albacete contra Pamela PomboVideos escalofriantes muestran al ex jugador de rugby Patricio Albacete insultando, ahorcando y golpeando a su exesposa, Pamela Pombo, quien lo denunció por tentativa de homicidio. Pombo relató los horrores que vivió durante su relación y el miedo que sentía por su vida.

Read more »

El ex-Puma Patricio Albacete, denunciado por tentativa de homicidio por su exesposaLa modelo Pamela Pombo realizó la denuncia contra el exjugador de rugby, una que acompañó con imágenes de una brutal golpiza en su casa.

Read more »

Los impactantes video del brutal tornado que arrasó en Estados Unidos y destrozó cientos de casasEl fenómeno, con vientos de casi 280 km/h, destruyó casas, cortó rutas y obligó a rescatar a vecinos atrapados bajo los escombros.

Read more »

Ataque de perros a niño en Posadas: Grave estado de salud y conmoción en la comunidadUn niño de 7 años fue brutalmente atacado por una jauría de perros en Posadas, Misiones, sufriendo graves heridas en rostro, hombro y espalda. Vecinos lo rescataron y lo trasladaron al hospital pediátrico, donde permanece internado en observación. La policía investiga las circunstancias del hecho y la falta de supervisión del menor.

Read more »

Brutal agresión de un ex Boca: pegó una piña escalofriante y se somete a una sanción históricaEl ex arquero de Boca fue expulsado en el clásico ante Huesca y reaccionó de una manera repudiable en la derrota de Zaragoza: corrió hacia el capitán rival y le asestó una trompada escalofriante.

Read more »

La brutal agresión de Esteban Andrada a un rival en la segunda divisiónEl arquero de Zaragoza reaccionó contra un jugador de Huesca tras ser expulsado; recibirá una dura sanción

Read more »