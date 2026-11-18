El gesto de Bruno Fernandes y la reacción de João Cancelo tras vencer a Gales reabren la polémica sobre la relación de la nueva generación con Cristiano Ronaldo.

La victoria de la selección de Portugal por 3-2 ante Gales en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League quedó en un segundo plano debido a una escena que generó numerosas interpretaciones durante la transmisión. Mientras celebraba junto a sus compañeros, el mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, advirtió que estaba siendo grabado y lanzó una frase que no pasó desapercibida al momento de mirar directamente a la cámara.

Inmediatamente después, la transmisión mostró al lateral portugués, João Cancelo, quien respondió con una sonrisa señalándose el brazalete que lucía en su brazo izquierdo. Esta secuencia se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en Portugal, donde algunos la consideraron una simple broma entre futbolistas tras una victoria importante, mientras que otros interpretaron el intercambio como una indirecta dirigida a Cristiano Ronaldo.

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Origen de la polémica con CR7

La polémica cobra fuerza porque se produjo apenas días después del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa, una decisión que estuvo rodeada de controversias y rumores sobre supuestas tensiones internas dentro del plantel. Hasta el momento, ninguno de los jugadores involucrados realizó declaraciones sobre el episodio ni confirmó que el gesto tuviera relación con el máximo goleador histórico del seleccionado luso.

Especulaciones y declaraciones previas

Las especulaciones sobre una relación distante entre Ronaldo y algunos integrantes del plantel vienen circulando desde hace varios meses. La situación tomó mayor repercusión luego del conflicto que el delantero mantuvo con el entrenador Jorge Jesús antes de anunciar su retiro internacional. A ese escenario se sumaron recientemente las explosivas declaraciones de Dolores Aveiro, madre del astro portugués, quien cuestionó duramente el trato que recibió su hijo dentro de la selección.

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No creo que le hayan demostrado respeto ni cariño. No lo han respetado. Ni siquiera sus compañeros, afirmó Dolores Aveiro en una entrevista con medios portugueses. Las palabras de Aveiro alimentaron aún más las versiones de una fractura interna y provocaron que cualquier gesto de los referentes actuales del equipo sea observado con especial atención por los aficionados y analistas del país.

Impacto en el contexto deportivo

Más allá de la controversia mediática, Portugal cerró la fase de grupos de la Nations League con una victoria por 3-2 ante Gales y aseguró el primer puesto de su zona. Sin embargo, el foco mediático volvió a centrarse en Cristiano Ronaldo, dejando instalada una pregunta que sigue generando debate en el fútbol portugués: cuál era realmente la relación entre el histórico capitán y algunos de sus compañeros en el tramo final de su ciclo con la selección nacional.