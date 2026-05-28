El mediocampista portugués contó los motivos por los que no aceptó las ofertas de Arabia y se quedó a jugar en Manchester United.

Bruno Fernandes reveló por qué rechazó las ofertas millonarias de Arabia Saudita . El mediocampista portugués contó los motivos por los que no aceptó las ofertas de Arabia y se quedó a jugar en Manchester United .

Bruno Fernandes cerró una temporada histórica para su carrera en la que alcanzó el récord del máximo asistidor de la Premier League, después de superar a Thierry Henry (20) sirviendo 21 pases gol. No busco únicamente el dinero o la fama. El futbolista de Manchester United reveló los motivos por los cuales no llegó al fútbol árabe y se quedó a luchar en la liga inglesa.

En sus declaraciones, el capitán de los Red Devils enfatizó en la importancia de su entorno para la toma de decisiones. Este es el mejor campeonato del mundo. Bruno Fernandes reveló por qué rechazó al fútbol árabe. En una carrera futbolística se atraviesan muchos altibajos y quienes más sufren son la familia.

Fernandes tuvo ofertas muy tentadoras del fútbol árabe, entre ellas la de estar dispuesto a pagar 120 millones de euros (136 millones de dólares) por él. El capitán de los Diablos Rojos también se refirió a las críticas que recibió por parte de Roy Keane, una de las leyendas de la institución, cuestionando su liderazgo dentro del vestuario. Puede criticarme y decir que no soy buen capitán. Eso lo acepto.

Pero no acepto que se inventen frases que no dije. Por último Bruno Fernandes dejó en claro cuales eran sus objetivos para el futuro de su carrera profesional: Quiero mirar atrás y ver que gané la Premier League, la Champions con el Manchester United y el Mundial con Portugal





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