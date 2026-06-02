Bruno, el vidente brasileño, descarta el título del Mundial para Brasil

El vidente brasileño Bruno ha anticipado que Brasil no será campeón del Mundial de Qatar 2022. Cuestionó la presencia de Neymar en el equipo y aseguró que la 'Verdeamarela' no logrará el título más importante del fútbol. Sin embargo, el brasileño arrastra antecedentes recientes poco favorables en materia de pronósticos mundialistas.

El vidente brasileño Bruno se ha pronunciado sobre las posibilidades de su país en el Mundial de Qatar 2022. Anticipó que Brasil no será campeón, cuestionando la presencia de Neymar en el equipo y asegurando que la 'Verdeamarela' no logrará el título más importante del fútbol.

Sin embargo, el brasileño arrastra antecedentes recientes poco favorables en materia de pronósticos mundialistas. Por otro lado, Bruno no fue optimista con las chances de Brasil en el Mundial. El vidente consideró que el equipo dirigido por Tite no llegará a la semifinal, ya que el equipo actuará en función de Neymar, repitiendo el error táctico de 2022. Aunque aclaró que ese escenario dependerá del desarrollo del cuadro. Además, el vidente descartó conflictos personales en el equipo brasileño





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