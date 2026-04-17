Bruna Biancardi celebra su 32º cumpleaños con Neymar y sus hijas en festejos de ensueño

La influencer y modelo Bruna Biancardi festejó sus 32 años con celebraciones íntimas y una gran fiesta, compartiendo momentos especiales junto a su pareja Neymar y sus hijas Mavie y Mel. Los festejos destacaron por looks total white, atuendos de princesa para las niñas y un ambiente familiar y sofisticado.

Bruna Biancardi , reconocida influencer y modelo, celebró su trigésimo segundo cumpleaños rodeada de afecto familiar. Los festejos, compartidos en sus plataformas digitales, contaron con la presencia de su pareja, el futbolista Neymar , y sus hijas Mavie y Mel. La primera instantánea revelada en sus redes sociales la mostraba luciendo un impecable conjunto total white, estableciendo de inmediato el tono de celebración.

En esta imagen, emanaba una sonrisa radiante mientras posaba sobre una alfombra oscura, ataviada con una camisa oversized blanca que dejaba sus piernas al descubierto, proyectando una imagen de relajada sofisticación. La protagonista visual de este primer momento fue una impresionante tarta redonda, íntegramente cubierta de frambuesas rojas, que cautivó por su considerable tamaño y vibrante color. El estilo de belleza complementaba esta estética minimalista: el cabello recogido con algunos mechones sueltos estratégicamente colocados para enmarcar su rostro, un maquillaje en tonos neutros, una piel luminosa y labios en un delicado tono rosado. El resultado fue un estilismo natural, elegante y perfectamente alineado con la atmósfera íntima y serena del primer brindis. En una tierna continuación de las celebraciones, Biancardi compartió un entrañable momento junto a sus hijas. Su primogénita, Mavie, deslumbró con un vestido de fantasía en una explosión de tonos vibrantes, adornado con una falda amplia compuesta por capas de tul en degradados de azul, violeta y rosa, evocando la imagen de una princesa de cuento. Por su parte, la pequeña Mel, acunada en los brazos de su madre, lució un atuendo cómodo y delicado: un body blanco combinado con un pantalón claro, la elección perfecta para la calidez de la celebración hogareña. En sus historias de Instagram, Biancardi desveló los pormenores de una fiesta multitudinaria que se extendió a lo largo de toda la jornada en su residencia. Para este evento, volvió a apostar por la elegancia del total white, optando por un minivestido embellecido con flores tridimensionales, caracterizado por sus breteles anchos, un escote pronunciado y una silueta ceñida que realzaba su figura, manteniendo así la coherencia estética del atuendo blanco elegido para ambas ocasiones. Su presentación de belleza se mantuvo en la misma línea: un maquillaje fresco, un toque sutil de iluminador y el cabello suelto con ondas suaves. Durante el festejo, estuvo acompañada por su pareja, Neymar, quien optó por un estilo streetwear juvenil y desenfadado. Lució una camiseta oversized sin mangas con estampas gráficas y detalles de recortes que simulan roturas, complementada con bermudas de jean negras y una gorra. Accesorios como un reloj y cadenas añadieron un toque urbano y de estilo under a su atuendo, creando un contraste interesante. El broche de oro a la jornada llegó con un momento de profunda intimidad familiar, en un ambiente más relajado y hogareño, donde los cuatro se reunieron alrededor de una deliciosa torta decorada con fresas. En esta etapa final, eligieron atuendos cómodos y con un toque canchero, propios del confort hogareño. Seguinos en @estilotn y enterate de lo nuevo en moda y belleza





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