Bruera, abogado y capitán del Carabobo, desafía a River: 'Ganar en el Monumental es más difícil que estudiar Derecho'

Lucas Bruera, arquero del Carabobo FC, analiza el próximo enfrentamiento contra River Plate en el Monumental. El abogado y capitán del equipo venezolano, comparte sus reflexiones sobre el desafío de jugar contra un equipo top, las 'ventanitas' de oportunidad y el proceso de reestructuración de River tras el cambio de entrenador.

Lucas Bruera , abogado y capitán del Carabobo FC, se prepara para enfrentar a River Plate en el Estadio Monumental . Tras nueve años de estudio, Bruera se graduó en la UNLP y desde el 2024 defiende los colores del equipo venezolano, en lo que es su primera experiencia futbolística fuera de Argentina. Su llegada al fútbol venezolano ha sido un éxito, convirtiéndose en una figura clave del equipo y hasta lanzando su propia marca de ropa. Bruera comparte su visión sobre el próximo encuentro, analizando las posibilidades de Carabobo frente a un rival de la talla de River Plate , un equipo que está en proceso de reestructuración tras el cambio de entrenador. El arquero destaca la dificultad de ganar en el Monumental , un desafío mayor, según él, que los años de estudio de derecho. Destaca que la clave para competir reside en la adaptación, la unión del equipo y la incorporación de refuerzos de calidad.

Bruera, con pasado en Independiente Rivadavia, Chacarita, Villa Dálmine, Estudiantes de Buenos Aires y Aldosivi, reconoce la dificultad de enfrentarse a River, pero encuentra una 'ventanita' de oportunidad debido a la reciente llegada del nuevo entrenador y los cambios en el plantel. Si bien River es un equipo top a nivel latinoamericano, el cambio de entrenador, la adaptación de nuevos jugadores y la presión del Monumental podrían ser factores a favor del Carabobo. Bruera destaca la solidez del equipo venezolano, que ha estado jugando junto desde 2024, y la incorporación de refuerzos importantes, como Eric Ramírez, Alexander González y Maurice Cova. El arquero también comparte sus sensaciones sobre la elección del grupo, revelando que preferían evitar a Racing y el enfrentamiento contra su amigo Facundo Cambeses. Bruera enfatiza que, aunque las diferencias son considerables, Carabobo buscará aprovechar las pequeñas ventajas y dará lo mejor de sí en el campo de juego.

El futbolista analiza la situación actual de River, reconociendo la calidad del equipo y su capacidad para ser campeón. Sin embargo, destaca la importancia de este momento de transición, donde el nuevo entrenador, Coudet, aún está en proceso de implementar su estilo y adaptarse al equipo. Bruera considera que la experiencia de jugar contra River en el Monumental es una excelente prueba para el Carabobo, y una oportunidad para demostrar su capacidad de competir contra un rival de alto nivel. A pesar de reconocer la superioridad de River, el arquero se muestra optimista sobre las posibilidades de su equipo, resaltando la importancia de la adaptación, la experiencia del equipo y la calidad de los refuerzos. Bruera concluye destacando que Carabobo, aunque un equipo pequeño en comparación con River y otros grandes de Argentina, buscará aprovechar al máximo la 'ventanita' de oportunidad para dar la sorpresa y demostrar su valía en el campo de juego.





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