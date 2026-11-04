Britney Spears denuncia abusos familiares y busca nueva unidad tras crisis legal

Britney Spears revela detalles de maltrato durante visitas familiares, critica a Jamie Lynn y Kevin Federline, y anuncia su decisión de construir nuevos vínculos afectivos fuera de su entorno natal.

La cantante estadounidense Britney Spears ha iniciado una nueva etapa de confrontación pública tras publicar un contundente descargo en su cuenta de Instagram el lunes pasado. En esta declaración, la estrella de pop de 42 años ha dirigido acusaciones directas contra su hermana Jamie Lynn Spears y su expareja, Kevin Federline, por presuntos actos de maltrato emocional durante las visitas familiares. Britney Spears ha asegurado que estas experiencias la han llevado a buscar "una nueva familia" y a construir vínculos afectivos independientes de su linaje biológico.

Acusaciones específicas durante visitas en Luisiana

El núcleo de las declaraciones de Britney Spears se centra en incidentes ocurridos durante sus viajes a Luisiana, especialmente aquellos realizados durante la pandemia. La artista detalló situaciones concretas que, según su relato, limitaron su autonomía y dignidad como madre y persona. Específicamente, apuntó que su hermana Jamie Lynn Spears no le permitió levantar a su hija Ivey en ningún momento durante esas estancias de dos semanas de duración. Esta negativa fue presentada por la cantante como una forma activa de exclusión y control dentro del entorno familiar.

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Además de las restricciones impuestas por Jamie Lynn Spears, Britney Spears hizo referencia directa a conductas percibidas como abusivas por parte de Kevin Federline. La cantora sostuvo que su exesposo le prohibió utilizar el baño de la residencia familiar cuando ella acudía a recoger a sus hijos. Estas afirmaciones fueron publicadas junto a una imagen de la actriz Dakota Fanning en una película de 2003, utilizando el contexto artístico para reforzar el mensaje de su descontento con la dinámica familiar actual.

Percepción de esclavitud y explotación laboral familiar

En el mismo mensaje, Britney Spears amplió su crítica hacia la dinámica general de su relación con su familia biológica. La cantante declaró que se sintió tratada "como una esclava" durante los períodos de convivencia, alegando que sus familiares le ocultaron actividades realizadas a sus espaldas. Este sentimiento de opresión se vincula directamente con la percepción de que ella fue la única miembro familiar que aportó recursos económicos a través de su carrera artística. Britney Spears enfatizó que "lo único que hizo fue trabajar para su padre", James Spears, durante décadas de actividad profesional intensiva.

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Las palabras finales de Britney Spears en su publicación reflejan una ruptura definitiva con el modelo de dependencia emocional del pasado. Al declarar que "encontrará una nueva familia", la artista está señalando su intención de establecer redes de apoyo externas, alejadas de las estructuras tradicionales que han definido su vida pública y privada. Esta decisión marca un punto de inflexión en su narrativa personal, desplazando el foco desde la victimización hacia la autonomía y la redefinición de su identidad social.

Contexto profesional: Venta de catálogo y fin de la tutela

Estos recientes conflictos familiares se desarrollan en un momento de transición significativa en la vida profesional de Britney Spears. En febrero, trascendió información sobre la venta de los derechos de su catálogo musical a la compañía Primary Wave. Aunque el monto exacto de la operación no fue revelado públicamente, este movimiento representa una victoria financiera importante y un paso hacia la independencia económica tras años bajo supervisión. La venta de su material artístico consolidó su capacidad para generar ingresos sin la interferencia de la gestión previa.

Paralelamente, la artista ha comenzado a asomar nuevos proyectos musicales tras una década de inactividad discográfica. Se han mencionado detalles sobre canciones no lanzadas, incluyendo una coescrita con Justin Timberlake, que originalmente estaba prevista para su álbum Britney de 2001. La liberación de este material, junto con el cierre oficial de la tutela legal bajo la que permaneció durante 13 años, ha permitido a Britney Spears recuperar el control sobre su imagen y su trabajo creativo. El régimen impuesto por su padre Jamie Spears concluyó en noviembre de 2021, tras una batalla judicial prolongada.

Situación legal actual y medidas de protección personal

La estabilidad emocional y legal de Britney Spears ha sido reciente objeto de atención debido a complicaciones personales no vinculadas a su familia. Recientemente, la artista fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que resultó en una condena de 12 meses de libertad condicional. Este incidente ha introducido nuevos elementos en su vida pública, exigiendo una gestión cuidadosa de su bienestar mental y físico.

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Las condiciones impuestas por la corte incluyen la realización de un curso obligatorio de tres meses sobre conducción bajo los efectos del alcohol. Además, se le ha ordenado asistir a reuniones semanales con su psicólogo y mantener consultas quincenales con su psiquiatra. Estas medidas buscan garantizar su seguridad y la de los demás, al tiempo que apoyan su proceso de recuperación personal. La combinación de estos desafíos legales y familiares subraya la complejidad del momento actual para la estrella de pop, quien busca equilibrar su vida privada con su retorno al spotlight mediático.