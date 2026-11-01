Brian Winter analiza la crisis política de Brasil y la influencia de Lula y Bolsonaro

El experto Brian Winter examina el papel de Alexandre de Moraes, la estrategia digital de Lula y las tensiones entre Brasil y EE.UU. bajo el liderazgo de Bolsonaro y Trump.

El reconocido analista Brian Winter, editor jefe de America Quarterly y vicepresidente de Americas Society/Council of the Americas, participó en La Repregunta desde Manhattan para ofrecer una perspectiva detallada sobre la compleja situación política en Brasil. Winter, quien ha dedicado más de dos décadas a estudiar la región, primero como periodista de Reuters en países clave como Brasil, Argentina y México, y desde 2015 en Nueva York, brindó un análisis exhaustivo que conecta la dinámica interna brasileña con las relaciones internacionales.

La figura de Alexandre De Moraes y la democracia

En su intervención, Winter abordó directamente la controversial figura del juez Alexandre de Moraes, reconociendo que existen sospechas de corrupción que pesan sobre su legado judicial. Sin embargo, matizó que durante el proceso electoral de 2022, el magistrado tomó decisiones críticas que ayudaron a proteger el sistema democrático brasileño frente a las preguntas sobre las máquinas de voto del presidente Jair Bolsonaro.

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Winter señaló que Bolsonaro cuestionaba la tecnología electoral precisamente porque sabía que podía perder. Comparó esta situación con la historia política de Estados Unidos, sugiriendo que si Donald Trump hubiera perdido la segunda elección, posiblemente estaría en prisión, pero al ganar, permanece libre, algo que ocurre de manera similar con Bolsonaro dependiendo del resultado final. Esta reflexión establece un paralelo interesante entre las posturas judiciales y los desenlaces electorales en ambas naciones.

Comparación entre Maduro, Bolsonaro y la estrategia digital

El experto también hizo una distinción clara entre la extracción de Nicolás Maduro y la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Explicó que la captura de Maduro fue una operación altamente coordinada desde la Casa Blanca, mientras que la situación de Bolsonaro refleja la tolerancia de Trump debido al apoyo recibido por Jair durante su primer mandato. Esta dinámica ha permitido que la familia Bolsonaro mantenga una presencia activa a pesar de sus problemas legales.

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Al salir del país, Bolsonaro ha comenzado a cuestionar su propio liderazgo y el de su familia como líderes del movimiento conservador en Brasil. Winter advirtió que este episodio crea un ambiente hostil cuando, de manera contradictoria, al presidente Lula le habría convenido bajar los ánimos dado que el país enfrenta múltiples desafíos internos. La polarización resultante complica la gobernabilidad y la estabilidad institucional en la región.

El papel de los smartphones y la remontada de Lula

Uno de los puntos más reveladores del análisis de Winter fue la identificación de los smartphones como un factor clave en la remontada política de Lula. El actual presidente de Brasil, quien tiene ahora ochenta y un años, recibió su primer teléfono inteligente en la vida menos de dos semanas antes de la segunda vuelta electoral. Antes de esto, Lula solía hablar con orgullo de no andar con celular, una postura que Winter interpretó como un error que mostraba a Lula como un hombre retenido en el siglo veinte.

Este cambio tecnológico permitió a Lula conectar directamente con los votantes, superando las limitaciones de su generación anterior. Aunque el margen de triunfo de Lula fue muy grande, Winter cuestionó si hubo condiciones que no ayudaron a crear confianza plena en las instituciones y en las elecciones. Mencionó específicamente las acciones del juez Zanin del STF, quien fue abogado personal de Lula, generando dudas en algunos sectores sobre la imparcialidad del proceso judicial.

Impacto internacional, Trump y la economía política

La reflexión de Winter se extendió hacia el escenario internacional, observando que el segundo gobierno de Trump repite acciones y posturas no vistas en América Latina desde el final de la Guerra Fría. La rivalidad con China es ahora transversal en Washington, aunque no ha sido la primera prioridad en las relaciones con la región, a diferencia del miedo al comunismo durante la Guerra Fría. Argumentó que Argentina no necesita romper con China solo por alineamiento con Estados Unidos, ejemplificando con la figura de Javier Milei.

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Milei es visto como una figura que levanta mucho entusiasmo en Washington, generando un reconocimiento de su dimensión e importancia que contrasta con el desconocimiento que Trump podría tener sobre los presidentes de Perú o Colombia. Por otro lado, Winter alertó sobre la carga económica que enfrenta Lula, quien gastó más de cincuenta mil millones de dólares durante su campaña. Este desembolso masivo se convierte en una cuenta pesada que el gobierno tendrá que pagar, creando tensiones financieras significativas.

En conclusión, Winter destacó que Trump desconfía de la estrategia de la familia Bolsonaro, la cual ha perdido dos elecciones consecutivas. El análisis completo, basado en la profunda experiencia de Winter como autor de libros como The Accidental President of Brazil y The City You Will Most Likely Hate, ofrece una visión crucial para entender las intersecciones entre la política doméstica brasileña y los intereses geopolíticos globales en una era de cambios drásticos.