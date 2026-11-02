Brian Fernández busca fichaje: está disponible en cualquier liga y categoría

El delantero de 32 años, sin equipo desde marzo de 2026, declara su total disponibilidad para volver a jugar profesionalmente en cualquier nivel.

El delantero Brian Fernández ha manifestado su claro interés en regresar a las canchas de fútbol profesional después de permanecer sin equipo desde marzo de 2026. A sus 32 años, el futbolista argentino ha dejado en claro que está dispuesto a aceptar cualquier oferta, independientemente de la categoría, la región geográfica o el nivel competitivo del club interesado en contar con sus servicios.

Desvinculación de Fénix de Uruguay

Fernández se encuentra libre tras finalizar su corta estancia en el club uruguayo Fénix, donde se había incorporado a finales de enero de este año. Sin embargo, su ciclo en este equipo duró apenas dos meses antes de que decidiera rescindir su contrato por razones de índole personal. Desde entonces, no ha disputado ningún partido oficial, lo que ha dejado a sus antiguos clubes y agentes de búsqueda de talento en una posición de espera ante su posible reaparición.

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El futbolista reconoció en una historia de redes sociales que su carrera está en sus manos y que el cese de su actividad deportiva ocurrirá únicamente cuando él lo decida. Su declaración subraya una actitud profesional y abierta, destacando que no existe ninguna barrera psicológica o física que le impida retomar su rendimiento en el más alto nivel del deporte.

Disponibilidad total para nuevos retos

En sus propias palabras, Fernández expresó que le gustaría tener otra oportunidad en el fútbol profesional, enfatizando que su disponibilidad es absoluta. El delantero declaró que está abierto a jugar tanto en la Primera División como en divisiones inferiores, e incluso está dispuesto a viajar a Europa si la oferta lo requiere. Esta flexibilidad es notable dada su experiencia y trayectoria, lo que podría atraer a equipos que buscan un jugador con vasta experiencia en diferentes contextos.

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No descarta ninguna alternativa para continuar su carrera, sin importar si el destino final es el Ascenso argentino, un equipo de primera línea o cualquier otra liga internacional. Esta disposición a jugar en todas las categorías refleja una mentalidad orientada a la superación y al deseo inherente de volver a tener un lugar dentro de una cancha, algo que ha sido central en su vida y desarrollo profesional durante los últimos años.

Trayectoria en el fútbol argentino

La carrera de Brian Fernández se ha desarrollado principalmente en el fútbol argentino, acumulando una experiencia valiosa en diversos clubes. Entre sus pasos más destacados se encuentran Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento, Colón, Ferro, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. Esta diversidad de equipos le ha permitido adaptarse a diferentes estilos de juego y filosofías tácticas, lo que lo convierte en un perfil versátil.

Su paso por Racing Club, uno de los equipos más importantes del país, fue particularmente relevante para consolidar su nombre en el ámbito profesional. Sin embargo, su historial incluye también experiencias en clubes más pequeños o en ascenso, lo que demuestra su capacidad para aportar soluciones ofensivas en distintas escalas competitivas. Esta versatilidad es clave para su búsqueda actual de un nuevo equipo.

Expectativas y próximos pasos

Actualmente, la agencia de Brian Fernández y el propio jugador están evaluando las posibles ofertas que puedan llegar. La falta de un equipo desde marzo de 2026 ha generado incertidumbre, pero también ha abierto la puerta a negociaciones con clubes que busquen experiencia y liderazgo en la delantera. No hay plazos definidos para su regreso, pero la voluntad del jugador es clara: quiere volver a competir.

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El mercado de transferencias en Argentina y en el extranjero podría ser el escenario donde se concrete su próximo capítulo. Dada su edad y su estado físico, se espera que los clubes interesados le propongan contratos que prioricen su rendimiento inmediato. La disposición de Fernández para jugar en cualquier lugar o categoría aumenta significativamente sus probabilidades de encontrar un equipo que se ajuste a sus necesidades y las del club.