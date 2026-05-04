Brechas de Rendimiento: Un Debate Central en el Congreso Aapresid 2026

El Congreso Aapresid 2026, impulsado por Expoagro, se centrará en analizar las brechas de rendimiento en los cultivos argentinos y cómo aprovechar el potencial productivo existente. Investigadores de Conicet e INTA destacan la importancia de la nutrición, la siembra oportuna, el manejo bajo incertidumbre y el uso de datos para mejorar la eficiencia y aumentar la producción.

En la previa del Congreso Aapresid 2026, impulsado por Expoagro , que se celebrará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, la discusión sobre las brechas de rendimiento tomará un lugar central.

La pregunta clave es: ¿cuánto más podríamos producir con la tecnología actual y por qué no estamos alcanzando ese potencial? El investigador del Conicet y profesor de la Fauba, José Andrade, y el especialista de INTA Balcarce, Pablo Abbate, adelantan algunas de las ideas que presentarán durante el evento. El análisis de los cultivos de granos gruesos revela un panorama claro.

Andrade indica que los rendimientos actuales en maíz se sitúan entre el 50 y el 55% de su potencial, mientras que en soja oscilan entre el 60 y el 65%. Esto significa que una porción considerable del rendimiento máximo posible no se está aprovechando, especialmente en el caso del maíz. En cuanto a los cultivos de granos finos, el enfoque del análisis cambia.

Abbate propone examinar no solo la brecha anual, sino también cómo evoluciona el rendimiento a lo largo del tiempo. Señala que, en la mayoría de las localidades, la brecha más significativa se presenta en los años de mayor potencial, cuando se desaprovechan las condiciones más favorables. Las brechas de rendimiento no son un problema aislado, sino que reflejan limitaciones estructurales del sistema productivo. En los cultivos de granos gruesos, Andrade identifica la nutrición como un punto crítico.

“Estamos aplicando menos nutrientes de los que los cultivos realmente necesitan, lo que equivale a una explotación de los nutrientes del suelo”. Esta falta de inversión impacta directamente en los rendimientos y explica gran parte de la diferencia con el potencial máximo. En soja, además de la nutrición, se suman factores operativos. El retraso en la fecha de siembra, debido a limitaciones logísticas, reduce el rendimiento, un problema que se agrava a gran escala.

“No se trata solo de manejo, sino también de inversión y capacidad operativa”, advierte Andrade. En trigo, Abbate, según el informe de Aapresid, destaca otra dimensión: el manejo bajo incertidumbre.

“El manejo se orienta a un ambiente promedio debido al alto riesgo”. Esto conduce a estrategias conservadoras que funcionan en años normales, pero limitan el aprovechamiento de campañas agrícolas favorables. El potencial productivo existe y es conocido, pero no siempre es el objetivo principal. Andrade señala que un productor eficiente debería aspirar a alcanzar alrededor del 80% del rendimiento potencial, ya que es el punto donde se logra un equilibrio entre costos y beneficios.

Superar ese nivel implicaría asumir riesgos y costos que, en el contexto actual, son difíciles de justificar. Por lo tanto, las brechas no son solo técnicas, sino también económicas y, en muchos casos, estratégicas. La incertidumbre climática, los márgenes ajustados y el acceso al financiamiento condicionan las decisiones agronómicas. Tanto en cultivos de granos finos como gruesos, los especialistas coinciden en que el uso de datos es fundamental, aunque todavía insuficiente.

Andrade afirma que “cuanta más información tengamos para analizar las causas de la brecha, mejor”, pero advierte que los datos por sí solos no son suficientes y deben validarse con experimentación. Abbate, por su parte, según el informe de Aapresid, enfatiza el seguimiento del cultivo y la ambientación.

“La ambientación ayuda a reducir riesgos y el monitoreo permite ajustar las decisiones en tiempo real”. Sin embargo, aclara que herramientas como imágenes o sensores deben complementarse con estrategias como franjas de suficiencia para ser verdaderamente útiles. Si bien no existe una solución única, las oportunidades están identificadas. En los cultivos de granos gruesos, reducir las brechas implica mejorar la nutrición, ajustando dosis y estrategias, optimizar las fechas de siembra e invertir en capacidad operativa.

En los cultivos de granos finos, el desafío radica en ajustar las decisiones en función del año y no del promedio, intensificar el seguimiento del cultivo y aprovechar mejor los años de alto potencial.

“Hoy el problema no es solo producir más, sino saber cuándo y dónde invertir para capturar ese potencial”, resume Abbate. Las brechas de rendimiento no son solo una limitación, sino una oportunidad concreta. En un contexto donde aumentar la superficie cultivada no siempre es viable, mejorar la eficiencia dentro de cada lote se presenta como el camino más directo para crecer, según el informe.

Las estrategias para acercarse a los rendimientos máximos en los principales cultivos de Argentina serán un tema central en el próximo Congreso Aapresid, con Expoagro, que ofrecerá más de 300 paneles con los expertos más destacados





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