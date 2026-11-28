SalaryLeaks revela que Franco Colapinto tiene un sueldo base de 1,5 millones en Alpine, frente a los 12 millones de Pierre Gasly, marcando la diferencia entre novatos y veteranos en F1.

Una revelación financiera en el circuito de la Fórmula 1 pone en evidencia las profundas desigualdades económicas dentro de las escuderías modernas. Un informe detallado de SalaryLeaks ha desentrañado la estructura de compensaciones de los pilotos de Alpine, destacando una discrepancia abismal entre los ingresos del argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Disparidad económica entre compañeros de equipo

Los datos numéricos confirmados indican que Franco Colapinto percibe un salario fijo estimado de 1,5 millones de dólares por temporada. Esta cifra representa apenas una fracción de los 12 millones de dólares anuales que recibe Pierre Gasly por su labor en la misma escudería francesa. La brecha absoluta entre ambos pilotos alcanza los 10,5 millones de dólares, una diferencia cuantitativa que refleja las dinámicas internas de valoración en el automovilismo de élite.

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Trayectoria versus novato en la parrilla

Esta asimetría en las remuneraciones base está directamente vinculada a la experiencia acumulada en cada conductor. Franco Colapinto, de 23 años de edad, se encuentra en su primera campaña completa en la categoría máxima del automovilismo mundial. En contraste, Pierre Gasly, con 30 años de vida y cuatro temporadas dentro de la estructura de Alpine, cuenta con un historial probado y estable que la gerencia deportiva recompensa financieramente.

El contexto contractual también subraya esta diferencia de jerarquía interna. Pierre Gasly mantiene su vínculo con la escudería de Enstone asegurado hasta finales de 2028, lo que le otorga una estabilidad a largo plazo. Por su parte, la posición de Colapinto en esta etapa inicial de su carrera en la F1 lo sitúa en los escalones inferiores de la grilla salarial, compartiendo proximidad con otros pilotos novatos como Oliver Bearman y Arvid Lindblad.

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Estabilidad contractual de Pierre Gasly

La estructura de pagos fijos no cuenta con variables por rendimiento deportivo, ya que los montos informados corresponden exclusivamente a los ingresos anuales garantizados. Es fundamental aclarar que estas cifras no contemplan premios por resultados ni los acuerdos comerciales con patrocinadores personales. En el caso específico de Franco Colapinto, estas fuentes de ingreso adicionales representan montos significativos que complementan su salario base, aunque la brecha absoluta en la nómina fija permanece intacta.

Techos salariales y líderes del mercado

Cuando se incluyen las variables por objetivos deportivos, el escenario de compensación total experimenta un cambio moderado pero no transformador. La remuneración de Franco Colapinto podría escalar hasta los 2 millones de dólares, mientras que la de Pierre Gasly podría alcanzar los 15 millones. No obstante, esta escala se contrasta con los valores dominantes de la disciplina, liderados en salario base por Max Verstappen con 110 millones, consolidando a los pilotos de Alpine en posiciones menos privilegiadas del mercado global.