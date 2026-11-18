El dólar oficial se mantiene estable mientras el contado con liquidación supera los $1.700. Analistas señalan riesgos para las reservas y la economía local.

El mercado financiero argentino presenta una divergencia significativa entre los tipos de cambio, donde el dólar oficial permanece inactivo y el dólar contado con liquidación supera los $1.700. Esta situación ha generado una brecha de aproximadamente 10%, interpretada por los operadores como una señal de tensión en los activos locales. A pesar de que esta diferencia es menor a la experimentada durante los períodos de estricto cepo cambiario, los expertos advierten sobre sus implicaciones futuras para la estabilidad económica.

Mecanismo de la brecha y arbitraje financiero

La brecha cambiaria se define como la diferencia entre el precio oficial y el contado con liquidación, operando como un indicador de expectativas de corrección futura del tipo de cambio. Para los participantes del mercado, esta discrepancia representa una oportunidad para realizar arbitraje, conocido coloquialmente como rulo. Este proceso implica operar activos en dos precios distintos para obtener ganancias, moviendo capitales entre el mercado oficial y el paralelo sin intervención inmediata.

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El valor del dólar mayorista, referencia clave para el comercio exterior y emisiones de deuda, ha mantenido una trayectoria más estable en comparación con el contado con liquidación. Esta diferencia de velocidades ha expandido la brecha hasta sus niveles más altos desde finales de septiembre y principios de octubre, cuando superó el 10% en la víspera de las elecciones de medio término. Los operadores utilizan esta ventana para gestionar riesgos y especular sobre la dirección futura de la moneda nacional.

Posiciones de actores clave y restricciones vigentes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no puede vender divisas a menos que el tipo de cambio supere el techo establecido en las bandas de flotación. Hasta el momento, solo intervienen los dólares de los distintos jugadores del mercado, tanto en oferta como en demanda. En ocasiones recientes, días de compras pronunciadas han obligado al Ministerio de Economía a vender divisas para aplacar el precio y estabilizar el tipo de cambio oficial.

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Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicó que la brecha entre el CCL y el dólar mayorista se amplió a su nivel más alto desde fines de septiembre y principios de octubre. Los analistas anticiparon que la manera tradicional de atacar estos diferenciales, relajar restricciones cambiarias, es improbable de cara a un año electoral. La imposición de restricciones tiende a recalentar la brecha, mientras que su desarme provoca una baja en esa diferencia de precios.

Impacto en reservas y proyecciones futuras

El Banco Galicia, en un informe a sus clientes, rememoró que en buena parte del año pasado el tipo de cambio se movió a un ritmo promedio de 2% mensual, pero desde agosto lo hizo a 1%. Tanto el REM como los futuros y el tipo de cambio implícito en LECAP se ubican por encima de la proyección de las bandas, sugiriendo una presión alcista subyacente. Esta dinámica dificulta la capacidad del BCRA de comprar reservas en el mercado oficial, ya que la demanda de cobertura corporativa se desplaza hacia el mercado cambiario paralelo.

La consultora financiera 1816 planteó una preocupación seria respecto a la brecha, señalando que hay 26.000 millones de dólares en préstamos bancarios, un récord absoluto en la post Convertibilidad. Este dato refuerza el temor ante un posible cambio de ideas económicas en 2028. El riesgo país ha acelerado su subida, mientras que el tipo de cambio no alcanza el nivel de cobertura con futuros o bonos atados al dólar que el Gobierno ofreció al mercado, lo que indica una demanda de cobertura que tensiona el sistema financiero actual.