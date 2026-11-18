El dólar blue y el MEP escalaron 4% en noviembre, ampliando la brecha al máximo en 13 meses. Análisis de causas externas y deuda soberana.

Los mercados financieros argentinos registraron una nueva intensificación en la presión sobre el tipo de cambio durante noviembre, con el dólar blue y el bono MEP escalando entre un 3% y un 4% en todo el mes. Este movimiento despegó las cotizaciones libres de la referencia oficial, ampliando la brecha cambiaria hasta alcanzar máximos de 13 meses. La divergencia entre el mercado mayorista y las plazas paralelas se ha duplicado respecto a la inflación esperada y supera el costo de la tasa en pesos.

La ciudad financiera ha encendido luces amarillas al observar que el dólar mayorista, principal vía para la salida de divisas, perdió liquidez relativa frente a las variedades libres. En este contexto, los analistas señalan que el activo bursátil y la cotización paralela actúan como indicadores de desconfianza, duplicando la volatilidad del peso frente a la estabilidad teórica del tipo de cambio oficial.

Also read Luis Caputo niega corrida cambiaria y cita al Papa en Rural

Factores Externos Y Desarme De Posiciones

El analista de PR Cambios, Gustavo Quintana, atribuye parte del salto cambiario reciente al reajuste de variables mundiales que han impactado en la volatilidad global. Los inversores internacionales están buscando refugio en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, impulsados por las tasas altas que otorgan estos instrumentos de deuda pública.

Esta búsqueda de la llamada calidad del activo estadounidense está estimulando el desarme de posiciones en mercados emergentes, incluyendo Argentina y Brasil. La depreciación del real brasileño ha generado una pérdida de competitividad cambiaria para la Argentina frente a uno de sus principales socios comerciales, intensificando la salida de capitales locales.

Advertisement

Deuda Soberana Y Restricción De Reservas

En el ámbito local, el temor económico gira en torno a la capacidad del Gobierno para reunir los dólares necesarios para pagar la deuda. Con casi 29.000 millones de dólares por cancelar en 2027, la renovación de vencimientos y la sostenibilidad del superávit financiero son focos de incertidumbre para los actores del mercado.

El Banco Central ha reducido su ritmo de acumulación de reservas, vendiendo aproximadamente 11 millones de dólares este miércoles y sumando apenas 341 millones en todo noviembre. Esta cifra representa solo un 37% de lo que incorporó en la primera quincena de octubre, cuando la entidad compró 918 millones de dólares para fortalecer la caja.

Efectos En La Inflación Y Comportamiento Del Ahorro

La inflación de octubre, que registró una inercia alcista del 2,2%, combinada con una tasa de interés que ronda el 1,6% mensual, ha desincentivado los ahorros en pesos. Los ahorristas y inversores buscan cobertura en moneda extranjera ante la percepción de que el rendimiento real local no compensa el riesgo cambiario.

La incertidumbre política electoral previa a las elecciones presidenciales de octubre del año próximo también juega un rol crucial. El miedo a un cambio de signo partidario y las señales negativas del Gobierno incrementan la demanda de dólares como refugio seguro ante un panorama interno de inestabilidad económica y política.