Brecha cambiaria alcanza récord del 11% por disparo del contado con liquidación

El dólar financiero se dispara al 1714 pesos mientras el oficial baja, ampliando la brecha a un histórico 11%. Análisis de expertos sobre reservas y tasas.

La brecha cambiaria entre el mercado oficial y el financiero alcanzó un nivel histórico del 11% durante esta jornada, impulsada principalmente por una fuerte apreciación del dólar financiero. El contado con liquidación, instrumento clave para las empresas que gestionan pagos en el exterior, registró un incremento del 2,4%, ubicándose en los $1714. Este movimiento contrastó con una leve caída del 0,3% en el dólar mayorista, que descendió hasta los $1546.

Dinámica del Mercado Cambiario

La divergencia en las cotizaciones refleja una desconexión significativa entre los distintos tipos de cambio disponibles en el sistema financiero local. Mientras el MEP avanzó un 0,7% hasta alcanzar los $1585, generando un canje del 8%, el dólar oficial minorista se mantuvo estancado en $1520 para la compra y $1570 para la venta. Esta situación hizo que la cotización oficial resultara más costosa que el dólar blue, que permanece en $1545 para la compra y $1565 para la venta.

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Los principios de mes generan una demanda inmediata de pesos para cubrir cuentas pendientes, lo que incentiva a usuarios tanto compradores como vendedores a dirigirse hacia el mercado informal. Además, la restricción cruzada vigente desalienta las operaciones en el mercado oficial; quienes realizan transacciones allí quedan inhabilitados para operar en el mercado financiero durante un período de 90 días, una penalidad que muchos agentes prefieren evitar optando por canales alternativos.

Análisis de Fernando Camusso

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, interpreta el aumento del contado con liquidación como un indicador de encarecimiento para obtener dólares con disponibilidad real en el exterior. Según su evaluación, este despegue respecto al MEP es compatible con movimientos de fondos destinados a girar divisas al extranjero, aunque advierte que la cotización aislada no permite identificar a los operadores ni sus motivos específicos. Por ello, recomienda no extrapolar automáticamente este sube a una lectura generalizada sobre todo el mercado cambiario.

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Camusso señala que el Banco Central enfrenta un desafío estructural distinto: la oferta de dólares encuentra una demanda privada robusta que limita su capacidad de intervención. Los ahorristas continúan comprando divisas vía Home Banking, reduciendo el margen de maniobra del BCRA. En lugar de vender activos, el banco central está dejando de sumar reservas, una dinámica que impide el fortalecimiento de la posición de reservas incluso si el tipo de cambio parece relativamente estable.

Esta tendencia tiene implicaciones directas para la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Si la dinámica persiste, el Tesoro Nacional llegará con menor respaldo propio a los vencimientos de deuda, incrementando su dependencia del refinanciamiento. Cabe recordar que las compras de reservas fueron presentadas previamente como un posible respaldo financiero para el año 2027, objetivo que se ve comprometido por la falta de acumulación activa.

Estrategias de Inversión y Tasas Positivas

Ante la volatilidad cambiaria, la analista Adriana Marinelli destaca que la clave para preservar el valor del capital es superar la inflación esperada. Aunque los plazos fijos tradicionales protegen el poder adquisitivo, Marinelli indica que no generan plusvalía neta. En contraste, instrumentos como las Lecap ofrecen rendimientos superiores a la inflación proyectada, ofreciendo un premio mayor cuanto más largo sea el plazo de inversión contratado.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central, la inflación esperada se sitúa en el 1,6%. Bajo este escenario, el plazo fijo del Banco Nación empata con el IPC, mientras que la Lecap S30N6 ofrece una tasa positiva mensual del 1,98% con vencimiento en noviembre. Para maximizar retornos, Marinelli sugiere considerar la T30J7, que vence a mediados del próximo año y rinde un 2,19% mensual.

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La especialista concluye que la decisión de inversión debe alinearse con el horizonte temporal del ahorrador. A medida que se extiende el plazo de los instrumentos financieros, aumenta la sensibilidad ante los cambios del mercado y el premio asociado. Esta estrategia busca mitigar el impacto de la brecha cambiaria y asegurar que el capital no solo mantenga, sino que crezca en términos reales frente a la erosión inflacionaria.