El dólar blue alcanzó $1.630 y el oficial $1.580 este 19 de noviembre. La brecha cambiaria se expande a su nivel más alto en un año impulsada por el contado con liquidación.

El mercado cambiario argentino registró una expansión significativa de la brecha entre las cotizaciones oficiales y paralelas este 19 de noviembre. El dólar blue cotiza a $1.630 pesos, mientras que la divisa oficial del Banco Nación se mantiene en $1.580 para la venta.

Expansión de la brecha cambiaria a niveles anuales

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el financiero alcanzó su punto más alto en doce meses. Esta divergencia se intensificó debido a la combinación de un dólar oficial relativamente tranquilo con una cotización del contado con liquidación que superó los $1.700 pesos.

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El billete en el mercado informal incrementó su valor en $25 pesos el jueves anterior, cerrando la jornada en la cifra de $1.630 para la operación de venta. Esta subida refleja la presión constante que ejercen los inversores sobre los activos denominados en moneda extranjera.

Cotizaciones del Banco Nación y dólar cripto

En el Banco Nación, el dólar oficial inició la jornada de este miércoles con una tasa de compra en $1.530 pesos y una venta en $1.580 pesos. Durante la jornada anterior, la divisa oficial registró un incremento de $5 pesos, consolidando su tendencia al alza moderada en el sistema financiero formal.

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Paralelamente, el dólar cripto mostró un comportamiento diferenciado, subiendo más de un 1% para ubicarse en $1.723,39 pesos. Esta cotización contrasta con la ligera baja que experimentó el bitcoin, que se negociaba alrededor de US$63.948, evidenciando la volatilidad específica del mercado local de criptoactivos.

Perspectivas económicas de Luis Caputo y economistas

El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó un escenario para 2027 describiendo la economía como mucho más calma y anticipando la reelección de Javier Milei en primera vuelta. Estas declaraciones forman parte de los pronósticos oficiales sobre la estabilización macroeconómica futura.

No obstante, economistas independientes advierten que reducir la inflación no asegura automáticamente la reelección ni el crecimiento sostenido. Tres analistas destacan que Argentina necesita superar obstáculos estructurales específicos para lograr un desarrollo económico robusto en el horizonte de 2027.

Impacto en el mercado financiero y consumidor

La ampliación de la brecha impacta directamente en la percepción de riesgo de los activos locales y en la estrategia de ahorro de los ciudadanos. Los inversores que operan en el mercado de contado con liquidación deben absorber los costos derivados de esta divergencia cambiaria.

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La cobertura en vivo de Clarín continúa monitoreando las variaciones minuto a minuto, proporcionando datos actualizados para traders y espectadores interesados en la evolución precisa del tipo de cambio oficial y paralelo.