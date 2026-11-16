Brasilia alberga seminario internacional sobre justicia racial y reparaciones

Representantes de gobiernos y organizaciones de tres continentes se reúnen en Brasilia para definir agendas de justicia racial, reparaciones históricas y cooperación internacional desde el Sur Global.

Desde la capital brasileña de Brasilia, se ha iniciado hoy un encuentro internacional de alto nivel diseñado para proyectar una agenda común de justicia racial originaria del Sur Global. Este seminario sobre Cooperación Internacional para la Justicia Racial congrega a una amplia delegación de representantes gubernamentales, referentes académicos destacados, centros de investigación especializados y organizaciones afrodescendientes provenientes de América Latina, el Caribe y África. El objetivo central de esta reunión es abordar conjuntamente los complejos desafíos que plantean la cooperación internacional, la formulación de políticas públicas antirracistas y las demandas históricas de reparación que han sido postergadas durante décadas.

Participantes oficiales y organizaciones anfitrionas

La ceremonia de apertura contó con la presencia significativa de las autoridades máximas responsables de las políticas de igualdad en Brasil. Entre los protagonistas principales se encontraban Tiago Santana da Conceição, quien ejerce como Secretario de Políticas de Acciones Afirmativas, Combate y Superación del Racismo dentro del Ministerio de Igualdad Racial de Brasil. Junto a él estuvo presente Kátia Regis, otra representante clave del mismo Ministerio, quien coordina simultáneamente el Programa Camino Amefricanos y desarrolla su labor académica como docente en la Universidad Federal de Maranhão.

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La organización logística y académica de este evento crucial recae en una alianza estratégica entre tres instituciones brasilenas de peso. El Ministerio de Igualdad Racial lidera la iniciativa en colaboración directa con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, conocido por sus siglas SEBRAE, y el Instituto Federal de Goiás. Esta alianza busca asegurar que las discusiones no se queden en el plano teórico, sino que tengan un impacto tangible en el desarrollo social y económico de las comunidades involucradas, aprovechando la red de apoyo empresarial y educativo disponible.

Diálogo académico con líderes del Caribe y África

Desde las primeras etapas del seminario, la agenda se estructuró en torno a una serie de mesas de intercambio intensivas que integran voces de diversos contextos geopolíticos. Entre las participaciones académicas y políticas previstas se destaca la de Tania Pierre-Charles, una destacada integrante del Centro de Investigación y Formación Económica y Social para el Desarrollo (CRESFED) con sede en Haití, cuya visión aporta una perspectiva crítica sobre las dinámicas económicas postcoloniales en el Caribe.

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La representación africana y latinoamericana también está firmemente consolidada en el panel. Herculano Arlindo Mendes, rector de la Universidad Amílcar Cabral de Guinea-Bisáu, aporta la experiencia universitaria de la costa occidental africana. Por su parte, Tayana de Freitas, Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Agostinho Neto en Angola, representa la movilización estudiantil y la juventud activa. Alejandro Gambina, Director de Formación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cierra este grupo central de académicos, vinculando las teorías críticas con la acción política concreta.

Enfoque central en las afrorreparaciones y memoria

Uno de los espacios temáticos más relevantes y debatidos del evento está dedicado exclusivamente a las afrorreparaciones, la preservación de la memoria histórica y la gestión del patrimonio cultural afectado. En esta mesa específica, participará Federico Pita, Presidente de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), quien actúa en representación de CLACSO. Su participación es fundamental para conectar las demandas locales con redes internacionales de derechos humanos y justicia transicional, facilitando el intercambio de buenas prácticas entre regiones que comparten historias similares de opresión.

Además de la representación argentina, el panel contará con la participación de representantes directos de República Dominicana, Perú y Guinea-Bisáu. Esta mesa tiene como objetivo principal poner en discusión abierta las demandas históricas de los pueblos afrodescendientes y analizar los desafíos enormes que implica avanzar en el reconocimiento de los efectos persistentes de la esclavitud y el colonialismo. Se busca también implementar políticas de reparación efectiva y recuperar la memoria y el patrimonio cultural que fueron sistemáticamente desvalorizados o expoliados.

Impacto global tras más de dos décadas de Durban

La agenda de reparaciones adquiere una particular relevancia y urgencia en el actual escenario internacional, a más de dos décadas de la Conferencia de Durban. Las demandas de justicia reparadora plantean la necesidad imperante de avanzar más allá del simple reconocimiento histórico de la esclavitud. Se requiere discutir medidas concretas que atiendan las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales de ese pasado, reconociendo que la discriminación no es un vestigio del pasado, sino una realidad estructural presente.

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La restitución del patrimonio expoliado, la recuperación de las memorias afrodescendientes y la definición de responsabilidades estatales forman parte de una agenda que los movimientos negros vienen sosteniendo con persistencia en distintos espacios nacionales e internacionales. Las presentaciones técnicas y políticas permitirán conocer iniciativas vinculadas con la promoción de la igualdad racial, el combate a las discriminaciones y las políticas de género. Asimismo, se identificarán experiencias que puedan ser recuperadas y fortalecidas mediante la cooperación entre países del Sur Global.

Conclusión y documento propositivo final

El encuentro concluirá formalmente con una plenaria general en la que se pondrán en común los aportes sustanciales desarrollados durante las dos jornadas de trabajo. En este acto final se someterá a consideración un documento propositivo detallado con recomendaciones concretas para el combate a las discriminaciones y la promoción de la igualdad racial y de género en el Sur Global. Este documento busca traducir el discurso en política pública viable.

El desafío estratégico principal es convertir esos intercambios académicos y políticos en articulaciones sostenidas y en propuestas concretas para avanzar en materia de justicia racial. El objetivo final es asegurar que las conclusiones de Brasilia sirvan como un motor para cambios legislativos y sociales duraderos, transformando la cooperación internacional en una herramienta real de equidad y reparación para las comunidades afrodescendientes en todos los continentes representados.