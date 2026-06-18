Brasil y Haití se medirán en el Mundial 2026

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentarán en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Brasil buscará un triunfo clave para mantener vivas sus chances de clasificar como primeros del grupo, mientras que Haití deberá sumar un punto para mantener sus opciones de clasificación.

Este viernes, en Philadelphia, las selecciones de Brasil y Haití se medirán por el Mundial 2026 . Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 21.30.

Brasil y Haití jugarán este viernes desde las 21.30 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que llegaron con algunas dudas a la Copa del Mundo, empataron 1-1 ante Marruecos en el debut y enfrentarán a Haití con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Roger Ibáñez y Casemiro deberán tener cuidado porque fueron amonestados ante los africanos y en caso de que se repita se perderán el tercer partido.

Haití, el conjunto más débil del grupo, perdió 1-0 en su estreno contra Escocia y deberá medirse ante Brasil con la obligación de, por lo menos, sumar un punto. Pese a la derrota, tuvieron oportunidades de abrir el marcador y de empatar cuando ya iban perdiendo. En la previa, no perder ante los pentacampeones ya sería todo una hazaña.

La selección de Haití, encabezada por el entrenador Sébastien, enfrentará a Brasil con la obligación de sumar un punto para mantener sus chances de clasificación. Los jugadores de Haití, como Johny Placide, Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix, Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor, deberán dar su máximo esfuerzo para lograr un buen resultado.

La historia del arquero de Corea del Sur, que se perdió el nacimiento de su hija para estar en el Mundial, es una de las historias más emotivas de la competencia. La Copa Mundial de la FIFA es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y la selección de Brasil buscará su quinta copa del mundo. La selección de Haití, por su parte, buscará su primera copa del mundo en la historia del país.

El encuentro entre Brasil y Haití será un gran desafío para ambas selecciones y se espera que sea un partido emocionante y con muchos goles





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