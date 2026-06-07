Brasil vence a Egipto con gol de Endrick y sufre por lesión a días del Mundial

En su último partido de preparación, la selección brasileña derrotó 2-1 a Egipto con goles de Bruno Guimaraes y Endrick, pero la alegría se empañó por una lesión de Wesley que pone en jaque su participación en Qatar 2022.

Brasil se impuso por 2-1 a Egipto en su último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022, en un partido donde brilló la defensa contraria por sus errores y el joven Endrick , de 16 años, se erigió como héroe inesperado al marcar el gol de la victoria a los 71 minutos, tras ingresar en el segundo tiempo.

El equipo, dirigido interinamente por Carlo Ancelotti, mostró falta de灵感 pero supo capitalizar los fallos egipcios y la frescura de sus suplentes. Bruno Guimaraes abrió el marcador a los 7 minutos tras una presión perfecta, pero Marquinhos cometió un error grosero que permitió el empate de Mostafa Zaha a los 57. Con el encuentro igualado, el técnico italiano movió el banquillo y Endrick, que había entrado seis minutos antes, definió con temple tras un pase de Vinicius Junior.

Pese al triunfo, la preocupación cundió por la lesión de Wesley, quien tuvo que ser sustituido en el primer tiempo por una molestia en el muslo, lo que pone en duda su presencia en el Mundial. Brasil debutará el próximo jueves ante Serbia en el Grupo G, donde también figuran Suiza y Camerún. La Canarinha, pentacampeona del mundo, busca su sexto título tras ausentarse en la edición de 2018





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