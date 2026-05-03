Bournemouth vs. Crystal Palace: En vivo y en directo por la Premier League

Bournemouth y Crystal Palace se enfrentarán en el Vitality Stadium el domingo 3 de mayo a las 10:00 horas en un partido de la fecha 35 de la Premier League. El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ Premium y seguido en detalle por TyC Sports.

El próximo domingo 3 de mayo, el estadio Vitality Stadium será testigo de un emocionante encuentro de la Premier League inglesa entre Bournemouth y Crystal Palace .

El partido, correspondiente a la fecha 35 del campeonato, comenzará a las 10:00 horas y será transmitido en vivo por Disney+ Premium, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir cada jugada en tiempo real. Este duelo promete ser un espectáculo lleno de intensidad, con ambos equipos buscando sumar puntos cruciales en la lucha por sus objetivos en la competición.

Bournemouth, jugando como local, buscará aprovechar la ventaja de su afición para imponerse ante un Crystal Palace que llega con la intención de llevarse los tres puntos. Los seguidores podrán seguir todas las incidencias del partido a través de TyC Sports, que ofrecerá un minuto a minuto detallado con las mejores jugadas, goles y momentos clave del encuentro.

Además, el árbitro designado para dirigir este compromiso es Robert Jones, quien tendrá la responsabilidad de garantizar un juego justo y equilibrado entre ambos conjuntos. Este partido no solo es importante por los puntos en juego, sino también por el impacto que puede tener en la clasificación final de la Premier League. Los aficionados no deben perderse este emocionante duelo, que promete ser uno de los más destacados de la jornada





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