Boselli aspira a quedarse en Getafe: El defensor uruguayo expresa su deseo de continuidad

Sebastián Boselli, cedido por River Plate al Getafe, manifiesta su intención de permanecer en el club español. Su continuidad depende de una cláusula y su desempeño en los partidos restantes de la temporada. El defensa uruguayo busca consolidarse en Europa tras un paso con poca continuidad en River.

Boselli, cedido por River a Getafe , ha lanzado una señal desde España: Me gustaría quedarme. El defensa uruguayo está ganando terreno en España y aspira a consolidarse, aunque su continuidad está condicionada por una cláusula fundamental. Sebastián Boselli participó como lateral derecho en el enfrentamiento del Getafe contra el Athletic Club.

Con un aumento en sus minutos de juego al final de la temporada, el defensa Sebastián Boselli comienza a ser considerado por el Getafe y ya ha expresado claramente sus deseos para el futuro. El zaguero, cuyo pase pertenece a River Plate, dejó claro que su intención es permanecer en Europa, algo que está sujeto a una cláusula clave en su cesión. El uruguayo está viviendo su mejor momento en La Liga y no eludió la pregunta sobre su continuidad en Europa. Me gustaría quedarme, indicó, aunque rápidamente aclaró que su situación no depende exclusivamente de su desempeño en el campo. Más allá de su posición habitual como defensa central, Boselli ha demostrado versatilidad y se ha adaptado a diferentes posiciones. En el último partido contra el Athletic, fue utilizado como lateral derecho y respondió sin problemas. Quiero jugar donde sea. No me importa la posición. He jugado mucho de lateral en Argentina y también en Uruguay. Es una posición a la que puedo adaptarme, aunque mi posición predeterminada sea central. Obviamente, me gusta jugar donde sea. Si me toca de portero, de portero. Para eso estoy y para eso trabajo todos los días. El futuro del defensa está ligado a una cláusula específica incluida en su préstamo. La cesión se extiende hasta el 30 de junio e incluye una opción de compra por 968 mil euros por el 60% del pase, siempre que alcance los 15 partidos oficiales en la temporada. Para quedarse en Getafe, Boselli deberá jugar todos los partidos restantes de la temporada, activándose así una cláusula automática de compra. El exjugador de Defensor Sporting ha participado en siete partidos del torneo español y tiene ocho jornadas por delante para cumplir el objetivo. Su continuidad en el equipo dependerá de acumular minutos en este tramo decisivo del calendario. El futbolista reiteró su postura, aunque moderó sus expectativas. Claro que me gustaría quedarme, pero no depende de mí. Lo que sí depende de mí es afrontar cada partido y demostrar lo que tengo. Me preocupa ir día a día. Su salida de River se produjo debido a la falta de oportunidades en la consideración de Marcelo Gallardo. Con el apoyo de su entorno, liderado por su padre y representante, buscó oportunidades en Europa tras descartar otras opciones en Sudamérica. Después de un período con poca participación en Núñez, el defensa intenta relanzar su carrera en el extranjero. En su segunda etapa en el club millonario, apenas sumó 335 minutos en cinco encuentros, muy lejos de lo que había sido su primera experiencia





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