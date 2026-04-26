Borussia Dortmund vs. Friburgo: En vivo por Disney+ Premium en la fecha 31 de la Bundesliga

El partido entre Borussia Dortmund y Friburgo, correspondiente a la fecha 31 de la Bundesliga, se disputará el domingo 26 de abril a las 12:30 horas en el estadio Signal Iduna Park. El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ Premium y seguido en detalle por TyC Sports.

El próximo domingo 26 de abril, el estadio Signal Iduna Park será el escenario de un emocionante encuentro de la Bundesliga alemana entre Borussia Dortmund y Friburgo .

El partido, correspondiente a la fecha 31 del torneo, comenzará a las 12:30 horas y será transmitido en vivo por Disney+ Premium, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir cada detalle de este duelo. Los aficionados podrán disfrutar de todas las incidencias del partido a través de la cobertura en vivo de TyC Sports, que ofrecerá un minuto a minuto detallado con las mejores jugadas, goles y momentos clave del encuentro.

El árbitro designado para este partido es Robin Braun, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el encuentro y garantizar que se desarrolle bajo las reglas establecidas. El Borussia Dortmund, jugando como local, buscará aprovechar la ventaja de su afición para sumar tres puntos cruciales en su lucha por alcanzar sus objetivos en la competición. Por su parte, el Friburgo intentará sorprender al equipo local y llevarse un resultado positivo que le permita consolidar su posición en la tabla clasificatoria.

Este partido promete ser un duelo intenso y lleno de emociones, con ambos equipos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en busca de la victoria. No te pierdas este emocionante encuentro y sigue toda la acción en vivo a través de las plataformas mencionadas





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