El escritor argentino Jorge Luis Borges siempre rechazó el lujo y consideró que era una forma de vulgaridad. En su libro de memorias, revela que había escuchado la frase 'el lujo es vulgaridad' de alguien que no recordaba, pero que atribuyó a su amigo y escritor argentino Jorge Luis Borges.

El escritor argentino Jorge Luis Borges siempre rechazó el lujo y consideró que era una forma de vulgaridad. En su libro de memorias, revela que había escuchado la frase 'el lujo es vulgaridad' de alguien que no recordaba, pero que atribuyó a su amigo y escritor argentino Jorge Luis Borges .

En el libro, Borges describe a su amigo como un hombre austerísimo que vivía 'prácticamente como un monje' y que consideraba que el lujo era una forma de guarangada. Vargas Llosa observó que Borges vivía en una casa de 'una enorme austeridad' y que su dormitorio parecía la celda de un trapense. Borges también describió a Vargas Llosa como 'el peruano de la inmobiliaria' y se burló de su afición a la riqueza.

En su libro de memorias, Borges también cuenta la historia de un narrador que se encuentra en Utopía con un hombre más que centenario que solo habla en latín. El anfitrión reflexiona sobre la riqueza y la pobreza, y dice que no tiene propiedades en Nueva York, París o en ningún lugar de Europa. También revela que no tiene un avión privado ni vive en los Estados Unidos.

El legado del artista argentino Jorge Luis Borges se exhibe en espacios públicos y museos del país





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