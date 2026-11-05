Boom Hotelero por la Visita del Papa León XIV en Argentina

El arribo del Papa León XIV dispara la ocupación hotelera y la expectativa económica en Argentina. Caputo y CAME analizan el impacto financiero de los días papales en la recesión actual.

La llegada programada del Papa León XIV a Argentina está desencadenando un fenómeno económico sin precedentes que va mucho más allá del fervor religioso. El Gobierno de Javier Milei observa con atención cómo esta visita pontificia podría actuar como un catalizador para una economía nacional que se encuentra estancada y sumida en una profunda recesión. Mientras los mercados internacionales analizan la estabilidad fiscal, los indicadores locales reflejan una demanda repentina y masiva por servicios turísticos y de hospitalidad.

Pronósticos del Banco Central y el Ministerio

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con las últimas proyecciones del Banco Central, han establecido que los días feriados papales, específicamente los 9, 10 y 11 de noviembre, generarán una actividad económica significativa. Estos expertos señalan que el evento podría reactivar sectores dañados crónicamente por la falta de producción industrial y comercial. La expectativa oficial es que la presencia del Sumo Pontífice inyecte liquidez y dinamismo a un mercado que ha sufrido años de contracción, ofreciendo una ventana de oportunidad para medir la resistencia del consumidor local.

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Reacción del sector comercial y hotelero

Las principales cámaras empresarias confirman que la realidad en el terreno supera ampliamente las estimaciones más optimistas. FECOBA, la federación de comerciantes de Ciudad de Buenos Aires, reportó un incremento drástico en la demanda de alojamientos, alcanzando una ocupación hotelera del 85 por ciento en un periodo donde la temporada baja histórica dicta menos del 30 por ciento. Este contraste es particularmente notable considerando el tipo de cambio elevado y la inflación que encarece la estancia para los visitantes extranjeros.

Los precios en la capital se han disparado en consecuencia, especialmente en la zona de la Avenida del Libertador, epicentro de los actos oficiales. Los alquileres nocturnos en hoteles de esta zona crítica llegan hasta 400 dólares por noche, una cifra que refleja la escasez de oferta disponible frente a una demanda insaciable. Los comercios minoristas y de gastronomía también preparan sus inventarios y personal para atender a un flujo de turistas que no se había visto en décadas.

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Proyecciones financieras y datos de CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, conocida como CAME, ha elaborado cálculos detallados sobre el impacto financiero directo de este evento. Según sus estimaciones, el movimiento económico generado por la visita podría ascender a 270 millones de dólares solo en Argentina. Este número se obtiene proyectando un gasto promedio de 3 millones de dólares por cada uno de los 90 visitantes internacionales principales que llegan durante la estadía oficial. Ricardo Diab, representante de la entidad, aclaró que, aunque las cifras son robustas, la variabilidad en los comportamientos de consumo introduce cierto margen de error en los pronósticos.

Al extender la mirada a la gira completa, que comienza en Uruguay y finaliza en Perú, el volumen total de dinero movilizado por el viaje del religioso podría superar los 500 millones de dólares. Estas cifras sugieren que el turismo religioso se ha convertido en un sector económico vital y altamente sensible a las agendas eclesiásticas, capaz de compensar temporalmente las debilidades estructurales de la economía argentina.

El caso de Luján y la infraestructura local

En la ciudad de Luján, donde el Papa oficiará una misa específica, la situación es aún más intensa debido a la limitación de infraestructura local. Las búsquedas en la plataforma Booking para las fechas clave aumentaron un 1800 por ciento, indicando una ansiedad extrema por reservar alojamiento. La ocupación hotelera en la región ya supera el 90 por ciento, un nivel que choca con la capacidad física limitada de la ciudad, acostumbrada a recibir multitudes por la basílica pero no en estos volúmenes simultáneos.

Las autoridades locales de Luján estiman que más de 1,7 millones de personas podrían ingresar a la ciudad durante la visita papal. Esta afluencia masiva representa un desafío logístico sin precedentes para una localidad que no posee la misma densidad hotelera que Buenos Aires o Córdoba. El gobierno provincial debe coordinar estrictamente los flujos de transporte y seguridad para gestionar esta ola humana, asegurando que el impacto económico positivo no se vea opacado por problemas de logística urbana o saturación de servicios básicos.