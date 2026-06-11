Boom en el litio: crecimiento y desafíos en la minería

El litio experimenta un boom en la minería, con una producción y exportaciones en alza. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos en la producción y precios de los metales preciosos, y la competencia internacional.

El litio experimenta un boom. Mientras que sectores como la industria y la construcción experimentan una caída, la minería registra un aumento en la producción.

Dentro de la minería, lo que experimenta un verdadero boom es el litio. En el informe de índice de producción minero que publicó el Indec se observa que en abril la producción de carbonato de litio fue de 4.2 millones de toneladas. Esto con respecto a la producción, pero también se observan buenos números en las exportaciones. De hecho, en el último informe sobre comercio exterior, el carbonato de litio se metió en el podio de los principales exportadores.

Los últimos datos del Indec no surprenden al sector. Ya en 2025 el año había concluido con una producción de 1.5 millones de toneladas, por lo que se espera que siga en alza la producción.

Además, este año hubo suba en los precios internacionales, lo cual ayudará a que el crecimiento se vea tan exponencial. Desde CAEM resaltan que detrás del buen desempeño exportador, conviven dos dinámicas bien diferentes, que ponen en riesgo la consolidación de la minería como pilar de las exportaciones argentinas. Por un lado, el declive productivo de los metales preciosos (oro y plata).

“La contracara es el avance estructural del litio, que combina expansión de volúmenes y una recuperación de precios en 2026”, dice el trabajo. Desde el sector esperan un nuevo salto en 2026: la producción proyectada de CAEM en un escenario intermedio es que la producción alcance las 4.2 millones de toneladas, en línea con una mayor utilización de capacidad instalada y el avance de proyectos.

Según el informe, la diferencia respecto de 2025 es que en 2026 se espera una combinación de más volumen y mejor precio: el precio promedio de exportación está proyectado en torno a los 10.000 dólares por tonelada. El litio pasaría de ser el “motor por volumen” en 2025 a un “motor por volumen y precio” en 2026. En Jujuy, Salar Olaroz y Cauchari Olaroz. En Salta, C. Ratones, Sal de Oro y Mariana.

En Catamarca, Mina Fénix y Tres Quebradas. En 2025 entraron en operación dos nuevos proyectos (: 4 fueron aprobados (. Hay 2 pendientes, Sal de Vida, de Río Tinto, y Sal de Oro, de Posco.

Además, se espera que este año entren en producción de producción a nivel mundial, si Chile sigue retrasado en sus proyectos, aunque es difícil que Argentina llegue al 1, porque está Australia, que es un gigante. Hoy estamos en el top 5, con Australia, China, Chile y Zimbabue. Según su mirada, el desafío será analizar cadenas de valor del litio más allá de las baterías, para aumentar el valor agregado





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