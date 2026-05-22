Boom de compras en portales chinos transforma comercio argentino

La tendencia de las ventas en "puerta a puerta" desde portales chinos hacia los hogares argentinos está reconfigurando las estrategias de retailers locales al frente de la competencia. A la hora de hablar del consumo, los números invitan a una envidia total por parte de los fabricantes y comerciantes argentinos.

Los últimos registros oficiales dan cuenta de un fenómeno explosivo: las ventas del "puerta a puerta" desde los portales chinos hacia los hogares argentinos. A la hora de hablar del consumo, los números invitan a una envidia total por parte de los fabricantes y comerciantes argentinos.

Shein y Temu treparon a los u$s118 millones en simultáneo, mientras que las ventas de los comercios locales marcaron una nueva caída según el relevamiento de CAME, la cámara que reúne a los pequeños y medianos comercios, y que engloba tanto a quienes tienen negocios a la calle como a los que se dedican a la venta "online". El boom de las compras en portales chinos que reconfigura el comercio argentino.

Sin duda, la competencia ya no es solo con el local de la vuelta o la cadena de tiendas nacional, sino con plataformas como Shein y Temu que representan un verdadero torrente que está reconfigurando las estrategias de los retailers locales





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