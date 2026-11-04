Bonos y acciones argentinas caen por incertidumbre electoral 2027

Mercados financieros reaccionan a la incertidumbre sobre la reelección de 2027. Bonos soberanos y acciones de YPF registran caídas significativas.

Los mercados financieros argentinos consolidaron una marcada tendencia al alza en el riesgo país, situando la medida en máximos de los últimos 12 meses. Este movimiento bursátil y de deuda es consecuencia directa del mal desempeño de los bonos soberanos y la incertidumbre generada por la derrota electoral del trumpismo, que representa el principal sostén político y financiero del Gobierno argentino.

La incertidumbre de Javier Milei

Los mercados tienen dudas sobre la continuidad del plan de ajuste de Javier Milei. El gobierno enfrenta presiones significativas mientras el mercado analiza los riesgos de cara al horizonte electoral de las presidenciales de 2027, cuando Javier Milei intentará la reelección. Por ende, existe preocupación por la viabilidad a largo plazo del actual programa de ajuste que el ejecutivo ha implementado para estabilizar la economía.

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Reservas y tasas globales

La preocupación de los inversores sobre la disponibilidad de divisas en el Banco Central (BCRA) para garantizar el pago de los vencimientos de deuda a corto plazo se intensifica. A este factor interno se suman movimientos de tasas globales que generan la salida generalizada de capitales de mercados emergentes, exacerbando la volatilidad local.

Caída en bonos soberanos

Los bonos soberanos argentinos pierden hasta 1,1% en promedio, encabezados por el Bonar 2035 y el Bonar 2029. Estos instrumentos de deuda pública reflejan la desconfianza del inversor institucional ante los plazos medios y largos de vencimiento, buscando cobertura frente a los riesgos fiscales y políticos del período actual.

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Ventas en acciones del IPC

El mercado accionario también registra fuertes presiones con bajas de hasta 7,5%, lideradas por YPF. Otras empresas del índice siguen el movimiento bajista, con Pampa Energía registrando una caída del 5,4% y Transportadora de Gas del Sur bajando un 2,4%, evidenciando la aversión al riesgo en el sector energético.

Precios y niveles del riesgo

Finalmente, el índice de riesgo país se posiciona en un nivel crítico, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,9% a los 51,40 puntos. Esta cifra consolida la tendencia alcista que mantiene al indicador en máximos del último año, señalando una etapa de alta volatilidad para los activos locales.