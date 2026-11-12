Bonos soberanos en dólares muestran oportunidad de riesgo ante temor electoral 2027

Morgan Stanley y Max Capital argumentan que el castigo a la deuda argentina es excesivo por el riesgo kirchnerista 2027, mientras Ber sugiere cautela.

El mercado financiero ha comenzado a cuestionar la severidad del castigo aplicado a la deuda soberana argentina en dólares, identificando una relación riesgo-retorno que podría estar incentivando a inversores más atrevidos a retomar posiciones. La mejora en los indicadores de riesgo ha alejado al riesgo país de la zona de 900 puntos, lo que ha generado un debate sobre si el precio actual refleja excesivamente el temor anticipado de los inversionistas ante un eventual regreso del kirchnerismo en 2027.

Argumentos de Morgan Stanley y Max Capital

Morgan Stanley se posiciona claramente en contra de la depreciación actual, calificando el castigo a los títulos de deuda argentina como injustificado debido a que falta casi un año para las elecciones. La entidad financiera estima que, aunque es poco probable que los bonos en dólares reviertan por completo su reciente debilidad, alcanzando solo el 10%-12% del escenario bajista como ocurrió en julio, un objetivo realista sería recuperar parte de las pérdidas para llegar a un nivel cercano al 25% en un escenario positivo. Este avance dependería de que los datos económicos mejoren conforme a lo previsto, lo que supondría una oportunidad clara para quienes crean en la estabilización del país.

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Por su parte, Max Capital afirma que la relación riesgo-retorno de los títulos soberanos en dólares luce más razonable tras la recuperación de los últimos días. Los rebotes han permitido que el riesgo país bajara del pico de 940 que tocó la semana pasada, aunque se mantienen en niveles elevados. Los inversores más arriesgados se inclinan por aprovechar los rendimientos mensuales que ofrecen estos activos con los precios actuales, argumentando que no tiene sentido correr el riesgo de oportunidad si el escenario base es que no habrá un default de la deuda.

La Cautela de Gustavo Ber y Dracma Investment

El asesor financiero Gustavo Ber discrepa con sus colegas de Wall Street y casa de bolsa tradicionales, sosteniendo que los precios actuales de los bonos hard dollar no implican niveles de riesgo-retorno apetecibles para posicionarse. Ber calcula que, ante el contexto político y económico de cara a 2027, los precios podrían caer mucho más, algo factible teniendo en cuenta elecciones pasadas. Por lo tanto, recomienda mantener cautela hasta que se despeje la incertidumbre respecto a la continuidad del programa económico después de 2027.

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Para gestionar este entorno, Ber estima que los activos de renta fija en dólares más defensivos son los Bonares 2029 (AL29) y 2030 (AL30) porque amortizan antes de las elecciones. Sin embargo, su preferencia recae en los bonos del segmento AO, que tienen mayor duración pero ofrecen un flujo muy bueno independientemente de lo que ocurra en los comicios. Ber prefiere mantener una duración corta y ve valor en bonos con vencimientos en 2028 y 2029, creyendo que la mejora estructural de la balanza comercial favorece la probabilidad de repago de los títulos más cortos.

Santiago López Alfaro, director de Dracma Investment, agrega otra capa de complejidad al sugerir que todavía falta muchísimo tiempo para las elecciones y que no se ha entrado aún en el año electoral. López Alfaro considera que acciones de servicios públicos y petroleras se ven más baratas y convenientes que tener bonos en dólares en cartera. Por esta razón, prefiere esperar un poco más para ver cuáles son las ofertas electorales, los tiempos electorales y si finalmente habrá PASO, a pesar de que el riesgo país se mantenga cerca de 1.000 puntos, lo que hace que la relación riesgo-beneficio de los bonos en dólares empiece a parecer interesante para algunos.